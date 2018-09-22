侯友宜公布「海洋政策」 3方向拚觀光繁榮地方

2018-09-22 11:47

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今（22）日發布「海洋政策」，以把漁港經濟轉化成在地經濟、發展淡水成親水產業重鎮、打造人本濱海公路的3大方針，搭配4大政策，積極利用海洋資源，在地創生、繁榮地方經濟。

侯友宜指出，新北市有30多個漁港，要複製過去萬里蟹成功的模式，「把漁港經濟轉化成在地經濟」。萬里蟹過去6年創造15億的在地產值，萬里人口成長5%，在地餐廳開發優質料理，帶動在地漁業、餐飲業與觀光產業。此外，低度利用的漁港轉型成露天海釣場。

第二大方針「將淡水發展成親水產業的重鎮」，利用即將完工的淡海輕軌、以及淡江大橋完工後，將淡水的觀光產業往八里、三芝等鄰近地區延伸，將淡水轉型成遊艇專用港，帶動海上拖曳傘、垂釣、浮潛等休閒產業。解決現階段封閉的洲子灣、沙崙海水浴場的問題，規劃城讓大家可以親水的地方，透過淡海輕軌帶動觀光產業發展，「淡水人不必再往台北通勤」。

最後是打造「以人為本」的濱海公路，讓濱海公路就是目的地。侯友宜說，包括淡金公路、基金公路與北部濱海公路，全長近168公里的台2線，可以設置友善的單車專用道和行人步道，吸引喜歡騎車和徒步的民眾用更慢活的方式來濱海公路，每一個定點都可以結合山、海資源，讓遊客停下來消費。