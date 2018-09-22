傳民進黨禁參加喜樂島活動？ 兩立委這麼說

2018-09-22 11:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「喜樂島聯盟」預定10月20日於凱道前舉辦「全民公投反併吞」的10萬人活動，卻傳出民進黨要求各級黨公職及候選人，不應參加此活動？對此，民進黨兩位立委上午受訪時，均表示沒接到通知。

前總統陳水扁今天上午在［新勇哥物語］236期指出，「喜樂島聯盟」預定10月20日於凱道前舉辦「全民公投反併吞」的10萬人活動，要求修正《公民投票法》，目標「獨立公投，正名入聯」。

阿扁說，民進黨中常會卻在9月19日通過選對會提案，決議「民進黨各級黨公職及候選人，不應參加及參與動員此次喜樂島活動」。

阿扁強調，選對會是認為這次九合一大選，重點在爭取選民對民進黨地方施政政績認同、及對中央改革成果支持，此關鍵時刻，任何可能模糊選戰焦點與執政理念、績效、成果的群眾運動，都會讓反改革者有機可趁，對民進黨選舉造成不利影響，因此，「此次喜樂島的活動，確實有舉辦時間不適宜、活動地點不恰當的疑慮」。

對此，民進黨立委許智傑上午參加教育團體活動時，被記者詢問是否曾接獲「不應參加」的通知？他強調「沒有啊！喜樂島台中那場活動我也參加過」，「沒有任何人跟我講不能參加喜樂島活動，民進黨很開放，中央沒有任何禁止，絕對沒有！」

民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁則說：「我不知道，我沒有收到通知！」陳其邁強調，目前他都在籌備選舉活動，還是以競選為主。