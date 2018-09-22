向「勇敢的正義鬥士」告別 楊偉中追思會場面感人

黨產會委員楊偉中追思紀念會22日在懷恩堂舉行。（記者簡榮豐攝）

2018-09-22 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會委員、前國民黨發言人楊偉中追思會，於今日上午9點30分進行在台北市新生南路的浸信會懷恩堂舉行，過程中，楊偉中母親曾縵雲在台上朗誦詩詞，送愛子最後一程，場面相當感人。

追思會形式以基督教儀式為主軸，活動開始先進行禱告，接著由曾縵雲、楊偉中大姊、二姊與唱詩班演唱「奇異恩典」，再由曾縵雲朗誦詩詞紀念愛子，但唸畢後一度站不穩，旁人趕緊攙扶，楊偉中妻子陳以真也上前扶著她回到座位。

楊偉中二姊上台分享與弟弟的生活點滴，形容他是「勇敢的正義鬥士，是上帝派來賜給他們的禮物。她也希望大家讓這個不滅的熱血繼續澎湃著、燃燒著，相信即便是一點點的努力，也能對社會造成正面影響，為這片土地帶來正義、和平。

現場接著播放楊偉中從小到大的生活影像，包括求學、參與社會運動、上政論節目等工作面上的楊偉中，亦有許多他與家人相處的畫面，寫道「從身邊到天涯海角，他給家人的愛無所不在」。

女兒與妻子陳以真（左二）送別楊偉中最後一程。（記者簡榮豐攝）

陳以真（右一）與女兒陪靈柩進入會場。（記者簡榮豐攝）

楊偉中母親曾縵雲（中）由親友陪同出席。（記者簡榮豐攝）