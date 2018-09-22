藍營布局立委選舉 黨內人士：部分選區可能參選爆炸

國民黨最近已經為立委選舉展開準備。（資料照）

2018-09-22 09:58

〔記者施曉光／台北報導〕今年九合一選舉還未結束，國民黨最近已經為立委選舉展開準備，黨中央下令全國22個地方黨部完成轄內黨員參選第十屆區域立委意願調查，一方面為明年提名協調工作先期準備，也藉此把今年地方選舉與立委選舉相連結，賦予所有表態者的輔選任務，要求立委擬參選人幫忙地方公職參選人，黨內人士說，這就是「基本工」，「要先幫人家，明年人家才會幫你。」

黨內人士指出，如果總統、立委選舉確定脫鉤，估計立委投票會在明年11月底或12月，因此提名作業最快可能農曆年後展開，或因最近2、3個月來執政黨出很多狀況，藍營今年選情看好，因此地方黨部調查參選意願後發現「很熱鬧」，原本半年前許多新人以為明年有出頭機會，在調查後發現「參選爆炸」，老將紛紛表態，某些選區還有3、4人以上競爭，像台北市原本幾位60多歲接近70歲的立委，原本說要交棒，如今又不交棒了，讓年輕人大嘆無法出頭。

國民黨地方黨部自7月起陸續調查轄內立委選舉參選意願，並提報黨中央可能參選人名單以及這些人的輔選責任區域，藉此擴大並強化九合一選舉輔選力道，除此之外，黨中央還針對現任不分區立委進行兩項調查，包括參選區域立委意願與輔選責任區，無論有意爭取再被提名不分區，或轉換跑道參選區域的立委，都得積極投入輔選，尋求表現。

至於是否有一套考核辦法？黨內人士雖說沒有，但也透露各地方黨部都有「統計」不分區立委參與輔選活動的狀況，「人家心理自會有一本帳」，這樣也能了解不分區立委有沒有認真輔選。

據指出，藍營多位不分區立委有意轉戰區域，例如吳志揚打算參選桃園市，黃昭順有意回鍋參選高雄市立委，原本參選高雄市長的陳宜民也要選高雄市，許毓仁則可能參選高雄市或台北市，柯志恩雙北擇一，擔任台北市長參選人丁守中競選總幹事的王育敏，有意接棒丁守中昔日的台北市北投、士林選區。

至於區域立委的輔選情況，國民黨中央同樣也在觀察，據指出，先前因揚言參選新竹縣長而被中央考紀會決議開除黨籍的立委林為洲，雖然當初揚言違紀參選的處分事實已有改變，但仍另有違紀攻擊黨的部分，如果這次輔選表現良好，未來考紀會可以衡酌功過相抵，撤銷原決議，否則林若被處停權處分，將影響明年爭取提名資格。