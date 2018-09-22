楊偉中追思會今舉行 流程從簡不設靈堂、懇辭奠儀

楊偉中追思會今天（22日）在台北懷恩堂舉行。（資料照）

2018-09-22 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會委員、國民黨前發言人楊偉中，上月31日在太平洋庫克群島度假期間，為了救泛舟不慎溺水的女兒，不幸溺斃，享年47歲，家屬將於今天（22日）在台北懷恩堂舉行追思會。楊偉中的母親曾縵雲昨晚也在臉書上傳總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、親民黨主席宋楚瑜等人，到楊家慰問的照片。

綜合媒體報導，楊偉中追思會將在今天於台北懷恩堂舉行，不設靈堂、不發訃聞、懇辭奠儀，流程一切從簡，預計上午9點半開始，中午前就會結束，並會以楊偉中信仰的基督教進行流程，包含禱告、唱詩歌等。

楊偉中的遺體在本月9日返台，楊的妻子陳以真當時在第一殯儀館受訪時表示，「楊偉中今天回家了，我們記得很幸福的時光。非常謝謝各位的幫忙。」陳以真16日也將臉書封面換成全家合照，思念之情不言而喻。

楊的母親曾縵雲昨晚在臉書上傳蔡總統和陳菊到楊家慰問的照片，曾縵雲說，「常說和偉中『不打不相識』的陳菊秘書長，陪同蔡總統來家裡探視。有遺憾不捨、有溫暖慰問。」曾縵雲也上傳宋楚瑜到楊家探視的的照片，表示「半生老友相見」。另外，曾縵雲還上傳一段楊偉中生前抱著年幼的女兒餵奶，表達對兒子的思念之情。