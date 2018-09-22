婦聯會富可敵國！ 黨產會：利息收入高達301億元

行政院黨產會調查報告出爐，揭露婦聯會利息收入高達301億元，並估算出截至前年底為止，婦聯會「隱形金庫」保管委員會銀行存款及利息本利合計，應有479億2558萬餘元。（記者陳鈺馥攝）

2018-09-22 00:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會將於10月4日召開「婦聯會財產是否不當取得及收歸國有」聽證會，昨（21）日晚間9點多正式公布調查報告，揭露婦聯會利息收入高達301億元，並估算出截至前年底為止，婦聯會「隱形金庫」保管委員會銀行存款及利息本利合計，應有479億2558萬餘元。

黨產會已於今年2月1日認定婦聯會是國民黨附隨組織，過去也曾召開二次聽證會，所有證據都指向國民黨總裁夫人蔣宋美齡，在威權統治時期憑藉國民黨一黨專制，得以向民間進出口商業同業公會，及各式各樣民間百業徵收勞軍捐、影劇附捐，數十年來累積婦聯會「富可敵國」的龐大資產。

調查報告提及，依婦聯會2018年5月14日婦聯秘字第104號函附之「軍眷住宅捐款」表所載，捐款收入共計138億9903萬2461.26元，捐款支出98億3662萬7852.23元，歷年結餘為40億6240萬4609.03元。

黨產會算出，歷年軍眷住宅捐款累計餘額於1957年底，計581萬984元；1961年底計4313萬9859元；1969年底計3億7957萬3543元；1971年底計8億9150萬4742元；1981年底計85億 9370萬4842元。

至1989年底，計171億4439萬6569元；1990年底，計190億1393萬2732元；2001年底計356億3830萬2503元；2011年底計423億1307萬3618元；2017年底計456億7281萬1187元。

此外，黨產會根據婦聯會所提供的電磁紀錄，發現1990年最後一年勞軍捐結餘款為192億4826萬2774.92元。此一金額亦與所估算1990年度的年底餘額190億1393萬2732元相近。

黨產會更從「保管會利息收入活頁簿」檔案查到，婦聯會自1990年7月起，至2016年為止的歷年利息收入，合計301億8001萬4280.30元；黨產會指出，至2016年12月底止，保管委員會銀行存款、利息本利合計，應有479億2558萬9291.22元。

對於婦聯會目前財產現狀，黨產會也指出，婦聯會資產結構係以流動資產為主，包括現金、銀行存款、有價證券（主要係股票投資）。截至前年底婦聯會現金及銀行存款為379億4165萬元，約占總資產385億532萬的98.5％，有價證券帳面金額為5億1724萬元，約占總資產1.3％，應收利息為4632萬元，約占總資產之0.1％。

黨產會強調，本次聽證會有2大爭點，第一為婦聯會之財產是否為「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」第4條第4款之不當取得財產？第二、是否應命婦聯會移轉其不當取得財產為國有？