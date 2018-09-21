黨產會：勞軍捐原徵1500萬 國民黨讓婦聯會收了240億

2018-09-21 23:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日晚間9點多公布婦聯會勞軍捐調查報告，揭露婦聯會之經費來源，主要來自「進口結匯附徵勞軍款」（勞軍捐），並依據收款對象分為「貿易商進口結匯」及「生產事業進口結匯（含工漁業）」，原先只要徵1500萬元，沒想到在國民黨開會主導下，婦聯會收取「不樂之捐」欲罷不能，數十年來累計勞軍捐收入高達240億元。

據黨產會統計，婦聯會自1957年5月起，至1960年6月止，收受影劇票及棉紗附捐，共計4188萬4505.84元。另外，從1958年至1994年，婦聯會接受國民黨補助共3億5751萬元，並自1994年至2001年接受國民黨旗下「民生建設基金會」補助共1985萬元。

調查報告提及，勞軍捐乃以每結匯美金1元，附徵特定比例之方式，由國民黨中央委員會第五組（1972年改組為中委會社工會）及省市黨部協助策動各工商業，要求捐獻給國家的制度。

黨產會查出，實施方式係由各工商業公會，於每年各界公會會員大會通過捐獻案，決議由銀行逕於進口結匯時收取；依附徵對象分為「貿易商進口結匯」及「生產事業進口結匯（工漁業一般結匯）」兩大類。

黨產會表示，勞軍捐徵收期間長達30餘年，附徵所得款項三分之二給婦聯會、三分之一給軍人之友社，或經國民黨協調分配由婦聯會及軍友社等特定團體分得。

離譜的是，以漁民或漁業公司進口免徵關稅的漁用器材為例，依「進口結匯附勸勞軍款作業規定」，結匯時需先捐勞軍款，再持農委會核發的「進口漁用器材免稅證明函」向軍友社申請退款。

農委會曾以公函向軍友社及婦聯會建議，「為便民起見，請同意……憑本會核發之『進口漁用器材免稅證明函』於結匯時免繳交勞軍款。」

黨產會委員痛批，這種強制性的勞軍捐能算樂捐嗎？當年還是以「先捐後退」形式，婦聯會收錢最大，連農委會都要以公函建議可憑免稅證明函免繳，反之則一律要繳。

調查報告提及，勞軍捐附徵數額原定1500萬元，惟因1959年、1960年每年捐款皆超過1500萬元，故於1961年6月17日，由國民黨中央委員會第五組召集婦聯會、軍友社、進出口商業同業公會、國防部總政戰部、台灣警備總部政戰部、台灣省社會處、台灣省委員會，在國民黨中委會第五組會議室開會。

該次「商討進出口業外匯附勸軍眷住宅及勞軍捐獻劃撥事宜座談會」，在會中決議「一、各單位一致同意組設專案性質小組，其內容為：（一）名稱：進出口外匯附勸勞軍捐獻協調小組。（二）性質黨內協調性質會議，對外不公開。」

對於捐款達1500萬元以後是否繼續收取勞軍捐？此「強徵小組」遂於1961年7月第2次會議通過「進出口業外匯附勸勞軍捐款協調小組組織要點」，明定「本小組組成份子以下列各單位負責人組織之，並以中央五組為召集單位：中央委員會第五組、國防部總政治部、警備總部政治部、台灣省政府社會處、台灣省黨部、台灣省進出口公會聯合會、台北市進出口公會、婦聯總會、軍人之友社。」

同日並決議「本年捐款滿1500萬元後，仍請進出口公會本過去勞軍熱忱，勸導會員繼續捐獻」；黨產會指出，「進口結匯附徵勞軍款」為婦聯會最大財源，由勞軍捐制度成立過程、徵收方式、民間歷年來爭取調降附徵款收取比例，乃至停徵之漫長過程，實難謂勞軍捐屬「自由樂捐」性質。