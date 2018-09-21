黨產會調查揭「隱形金庫」 婦聯會385億藏保管會

2018-09-21 23:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日晚間9點多公布婦聯會勞軍捐調查報告，揭露扮演婦聯會「隱形金庫」的保管委員會，與婦聯會會計室不相重疊，保管會為蔣宋美齡建立作為監督婦聯會的財務部門，成立宗旨為保管婦聯會經費，婦聯會目前坐擁385億元財產，名下財產過去長年藏在神秘保管會內。

調查報告指出，「保管委員會」前身為「新生活運動促進總會婦女指導委員會保管委員會」或「新運婦女指導委員會保管委員會」，1950年隨蔣宋美齡來台，即歸併入婦聯會內。

黨產會從婦聯會內部資料查到，婦聯會曾經去函台北市稅捐稽徵處，表示：「歷年向各界等籌募之軍眷住宅捐款，原在台灣銀行開立專戶存儲，至50年4月12日移交保管委員會保管，並自4月1日起更改戶名為『會舍記』」

資料載明，「存款代表人為本會常務委員陳紀彝，繼續存儲台灣銀行。該款係屬本會軍眷住宅捐款，連同利息均為興建軍眷住宅之用，並非陳常委紀彝個人之存款」，婦聯會並去函相關銀行稱，「本會歷年籌募軍眷住宅款奉准由『新運婦女指導委員會保管委員會』存儲銀行，一律以『會舍記』名義，並另送保管委員會印鑑」。

此外，新運婦女指導委員會保管委員會1998年6月24日臨時會議亦記載，「保管婦聯會軍眷生產事業經費原以『眷業』戶名存儲台灣銀行」，以及「婦聯會解繳本會保管之軍眷住宅捐款，歷年均以『會舍記』戶名存儲各銀行」。

黨產會調查發現，直至1998年，前揭「新運婦女指導委員會保管會經費戶」隨婦聯會更名而改為「中華民國婦女聯合會保管委員會保委會經費」、「中華民國婦女聯合會保管委員會婦聯會經費」。

據調查，「隱形金庫」保管會由保管委員及專職工作人員組成，來台初期，由陳紀彝、陳譚祥、戴費馬利，錢用和、林盛關頤擔任保管委員，並由陳紀彝擔任保管會代表人；其後陸續加入陳幸、陸寒波、王亞權，1990年更加入辜嚴倬雲，並由辜嚴奉派為代表人。

目前「隱形金庫」保管委員為婦聯會主委雷倩、常委張培士，她倆取代上一任主委辜嚴倬雲、保管委員陳幸職務，顯示婦聯會「隱形金庫」的主導權，已經移轉落入雷倩手中。

據悉，黨產會委員今年曾一度約談婦聯會資深常委陳幸，由於她自1980年至2018年3月都擔任「隱形金庫」保管委員，她對黨產會證言，「我從民國69年由蔣夫人請我擔任保管會委員…因為蔣夫人信任我，就找了我過去…當時我從國外回來沒有多久，她說『你只要把我的這筆錢保管好』，因為在那之前是我母親陳譚祥擔任保管委員，但當時家母已經不是很清楚了，所以請我來協助她」。

此外，自1980年擔任保管會會計人員迄今的吳秀貞，她也對黨產會透露，「以前保管委員都是蔣夫人下條子聘的，寫『聘○○○為保管委員』，我們就去銀行加圖章。」

調查報告提及，關於婦聯會多數財產，由保管會於銀行存儲，且婦聯會與保管會統一編號相同，僅以「支號」區分（例如「婦聯會經費」使用統一編號21101102-0、21101102-1、21101102-5等）、「新運婦女指導委員會保管委員會」使用 21101102-2、「新運婦指會保委會婦聯會專戶」使用21101102-3、「會舍記」為21101102-4。

至於婦聯會報稅方式，黨產會也查出，婦聯會過去憑藉國民黨黨國特權，坐擁數百億元勞軍捐財產，都不用繳稅，自2005年起才申報所得稅，也是以婦聯會單一名義辦理。