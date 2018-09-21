中國開放申請居住證 學者警告：最終目的是併吞台灣

2018-09-21 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府9月起發放台灣居民居住證，此舉具有高度政治意圖，行政院認為中國這項對台統戰手法已衝擊國安，認為申領者需限縮其公民權，具體的修法與政策內容仍要研議。對此，學者施正鋒警告，若有很多台灣人為方便而申領，中國可能會學俄國，藉口動武或公投併吞台灣。

中國日前宣布開放台灣人申請中國居住證，行政院與陸委會則規劃修訂「兩岸人民關係條例」，將限制領有中國居住證國人的公民權，作為因應措施。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）指出，領取居住證一事政府嚴肅面對，限縮公民權的政策方向，需聽取各方意見，包括限縮的範圍、強度、深度。

據《蘋果日報》報導，東華大學民族發展與社會工作學系教授施正鋒警告，若是越來越多台灣人因為方便而申領居住證，中國可能會效法俄國，強逼台灣人承認是中國人民進而動武或發動公投，情況最壞就是離島的澎湖、金門與馬祖等地區，變成和克里米亞一樣。

施正鋒解釋，克里米亞原本是烏克蘭的，但裡面有很多俄羅斯人，所以俄國開放在烏克蘭的俄羅斯人申請俄國護照，要他們承認祖國是俄羅斯，「烏克蘭後來舉辦公投，結果克里米亞就變成俄羅斯的一部分」。

施正鋒認為，中國發放台灣居民居住證的做法，是在學俄羅斯作為國際法的武器，「雖然目前僅是發居住證，而非中國護照，但很多台灣人為了方便而申請」，這恐怕會讓中國逮到藉口，稱台灣有很多人被承認是中國人，進而動武或發動公投來併吞台灣。