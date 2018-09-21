提升印尼醫療品質 監委張武修獲獎

2018-09-21 23:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委張武修今天表示，台灣的醫療衛生和教育發展應可作為亞洲各國模範，他2015年開始積極協助印尼UDinus大學成立首座亞洲健康識能國家中心，提升當地醫療品質。張武修今天出席在印尼舉辦的iSemantic國際資訊科技與傳播會議，並獲頒「全球健康識能及健康權利獎」（Award for Global Health Literacy and Health Rights）。

張武修曾任行政院衛生署顧問、駐歐洲衛生組長、國際合作處長，也擔任過衛生福利部台北醫院顧問醫師，是少數具醫衛背景的監委。

張武修表示，台灣的現代醫學發展歷史久遠，台灣的醫療衛生和教育應可作為亞洲各國的模範。他曾在2015年擔任印尼Dian Nuswantoro University大學（簡稱UDinus）客座教授，並積極協助學校成立印尼第一個亞洲健康識能國家中心。

張武修說，主要是協助推動印尼健康醫療系統的健康識能與溝通整合，減少無謂的醫療支出，並倡議用資訊科技協助醫療照顧，提升對病患的服務品質，這同時也呼應了新南向國家合作發展的目標。

張武修指出，印尼人口排名世界第4，不過長期醫療投資偏低，成立亞洲健康識能國家中心預期將有重要的貢獻。他也感謝印尼專家和學者們的共同努力，也希望台灣積極與亞洲各國建構醫衛雙贏的夥伴關係。

此外，張武修日前也訪問位於雅加達的「印尼國家監察使公署」（Ombudsman RI），獲得主席雷法（Amzulian Rifai）教授接見，雙方並就台、印尼監察使制度交換意見。他與雷法也就雙方未來可以進行合作調查研究和人員訓練進行溝通，希望未來台印尼雙邊監察制度的合作有具體的發展。