海基會秋節聯誼25日登場 台商出席壓力大

2018-09-21 20:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會舉辦的台商秋節聯誼將於25日於新竹舉行，據了解，在今年春節聯誼活動後有台商「被道歉」，加上85度C事件及近來的居住證議題，台商出席秋節聯誼已感受到相當大壓力，不過，海基會發言人管安露昨表示，報名狀況與往年沒有相差太遠，人數沒有大減，仍維持一定規模。

海基會今年的台商秋節座談聯誼活動，包括參訪工研院、新竹市府午宴、專題簡報、台商座談，以及在芙洛麗大飯店舉辦的聯誼晚宴，副總統陳建仁將出席致詞。不過，在考量台商壓力下，今年活動並未全程開放採訪。

前漳州台商協會榮譽會長李榮福今年出席海基會春節聯誼後，被迫兩度刊登廣告支持「九二共識」。據了解，也有台商向對岸承諾不出席海基會的相關聯誼會活動，卻被媒體拍到在現場，竟接到對岸的關切電話。

不過，據指出，也有台商是「奉命」出席聯誼活動，意在媒體面前「放砲」抨擊政府的兩岸政策，而近來也傳出有台商放話要在秋節聯誼座談會中，對於居住證管理措施，當場向政府高層陳情抗議。

相關人士質疑，「海基會何必搭舞台，讓中國利用台商重批台灣政府，製造官民矛盾？」在寒蟬效應下，台商接受媒體訪問發言內容，只敢講中國要他們說的話。隨著兩岸關係時空改變，海基會應有新思維，像是今年端午聯誼都首度改以小型分區座談形式舉辦，化整為零，秋節聯誼不是不可以改，這也是關心與保護台商的做法。

對於台商在會中可能抗議，管安露則強調，海基會採取正面面對，尊重台商發表意見的權利，不會迴避。她坦言，居住證問題確實是台商餐會前受到各方矚目的焦點，政府已定調未來居住證將採取申報登記制，可能會影響到公法上權利。

管安露說，海陸兩會將在秋節聯誼活動後，陸續舉辦分區座談會，跟當事人面對面溝通，直接聽取台商、台生、台幹或相關工商團體意見，並將意見納入整體規劃考量，成為政策形成依據。