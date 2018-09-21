審預算上演「菜市場喊價」 南市明年度房屋稅歲入刪6000萬

2018-09-21 20:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天天下午完成台南市106年度地方總預算暨附屬單位預算初審，歲入部分，房屋稅收入經討價還價刪減6000萬元通過。

南市108年度地方總預算歲出歲入各編列863億餘元，市議會今天下午審完教育局等市府明年度歲出預算後，接續審查明年度地方總預算暨附屬單位歲入預算，並採逐條審查。由於歲入預算除了中央補助款外，主要都是地方行政規費、罰款及稅收等收入，議員王峻潭指照這樣審法，審到明天也審不完，建議改採整本審查，經與會議員無異議通過。

隨後，議員蔡育輝主張房屋稅科目應刪減8億元。市府財稅局長沈盈如、主計處長陳淑姿也表示，今年預算因編得比較緊，核算也嚴格，如刪減8億，已經審查通過歲出預算，相對也要減少8億元，執行會有困難，而且也會影響地方建設。民進黨團總召邱莉莉也幫忙緩頰。

蔡育輝說「那刪2億好了！」陳淑姿說「太多了！」沈盈如則說「5000萬啦！拜託議員啦！」蔡自嘲說「這像菜市場喊價喔！6000萬啦！」沈說「好啦！」最後經討價還價，房屋稅歲入刪減6000萬元。

從最初8億到6000萬元通過，主席、議員李坤煌說，「差這麼多喔！」隨後宣布台南市108年度地方總預算暨附屬單位預算一讀通過，房屋稅刪減6000萬元，由市府自行調整，並敲槌宣布散會。依議會議程，預計於10月3日及4日進行二、三讀。

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