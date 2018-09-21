「五星廟」魏明仁穿解放軍服上警車 民眾大罵：背骨仔

魏明仁身穿解放軍服被送上警車。（記者顏宏駿攝）

2018-09-21 19:35

〔記者顏宏駿／彰化報導〕建商魏明仁以彰化縣二水鄉碧雲禪寺為據點，搞「共產主義及中國統一」宣傳，違反建物使用規定，又屬違建，彰化縣政府建設處官員今天下午到「五星共產廟」碧雲禪寺執行斷水斷電，魏明仁竟出拳打傷董姓科員，被依現行犯逮捕，他身穿解放軍服，被送上警車時，現場民眾大聲叫好，有人酸他「背骨仔（背叛），真心換絶情」，晚間被依妨害公務罪及傷害罪送辦。

建設處官員今天下午4點在近30名員警保護下，進入寺內張貼違法公文，魏明仁怒嗆「這裡是中華人民共和國土地，你沒權這樣做」，馬上把公文撕掉，揉成紙團砸向帶隊官員。

諾大的「社會主義教育基地」面臨斷水斷電，魏明仁惱羞成怒，大喊「誰敢動手，祖國統一，一定找你算帳」，但「共產基地」上上下下不到10人，魏明仁「孤立無援」，只能大吼大叫。

警方以優勢警力隔出人牆，台電人員順利斷電斷水，正當建設處人員要離去時，董姓科員與魏明仁擦身而過，魏明仁冷不防舉起右手，猛力往董員下巴出拳重擊，科員一聲慘叫，倒地不起，隨即被送醫，警方立即逮捕魏明仁，送往田中警分局做筆錄。董姓科員送醫後無大礙，他堅持對魏明仁提傷害告訴。

魏明仁口口聲聲説，自己是「中華人民共和國的在台國民」，任務就是要推翻中華民國政權，最後還是難逃被中華民國政府法律制裁的命運，諾大的的社會主義共產基地負責人「落難」時，身邊隨從不及10人，連中國媒體都懶得來採訪，身穿解放軍服的他送上警車時，來看熱鬧的民眾大罵：「背骨仔，真心換絕情啦！」

相關影音