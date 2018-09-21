「五星共產廟」魏明仁打傷官員 進警局悠哉滑手機

建商魏明仁打傷執行「五星共產廟」斷水斷電的彰化縣政府建設處官員，進警局後悠哉滑手機。（記者陳冠備攝）

2018-09-21 19:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二水鄉碧雲禪寺被營造商魏明仁插上中國五星旗，變成「五星共產廟」，而碧雲禪寺涉有違建，彰化縣政府建設處官員今天下午帶領台電人員執行斷水斷電，未料執行到一半，魏明仁突然對董姓科員揮拳，造成董員下巴受傷、牙齒流血，警方依妨害公務現行犯將魏明仁逮捕，魏明仁被逮不見慌張，悠哉在警局滑手機。

遭揮拳建設處科員提告

衝突事件發生後，董員被救護車送往田中仁和醫院急救，簡單包紮後並無大礙，董員說，他也是二水人，魏男侵佔廟產行為很可惡，今天來依法行事，卻無端遭打傷濺血，一定會對魏男提出妨害公務與傷害告訴。

建設處使用管理科科長趙本宏說，今天的衝突不會改變下週二拆除違建行程，只會讓縣府鐵腕執行。

魏明仁動手時強悍，被帶回警察局後則莫不吭聲，在警局見到董員也未致歉，悠哉滑手機、吃便當，對於動手似乎不以為意。警方說，雙方目前正在製作筆錄，復訊結束後依害公務與傷害罪嫌移送。

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彰縣府官員執行斷水電 遭「五星廟」魏明仁打傷濺血！

彰化縣建設處董姓科員遭魏明仁揮拳攻擊，倒地不起。（記者顏宏駿攝）

無端遭打得董姓科員（左），摀著受傷的嘴巴走進警局，要對魏明仁提告傷害。（記者陳冠備攝）