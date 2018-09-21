楊偉中明早追思會 姊姊千字文淚悼：他是上帝賜的禮物

楊偉中的姊姊楊偉珊在臉書PO出千字文，認為楊偉中「是上帝賜給我們的禮物」；楊偉珊也PO出與楊偉中一家人開心的合照。（圖擷取自Noel Yang臉書）

2018-09-21 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會委員楊偉中，日前不幸在庫克群島溺斃，家人日前也收到來自威靈頓認證的死亡證明，楊偉中明（22日）早的追思會將在台北懷恩堂舉行。楊偉中的二姊楊偉珊昨（20日）首度在臉書發表逾2千字的長文悼念，更提到「偉中是上帝賜給我們的禮物」，字裡行間流露出姊弟手足情深，讓人看了鼻酸。

「紀念偉中，勇敢的正義鬥士、浪漫的革命者、永遠的探險家、童真的好奇者。」目前旅居在紐西蘭的楊偉珊以此為題在臉書表示，偉中走了三週了，追思和喪葬的大大小小事宜，在週一收到來自威靈頓認證後的死亡證明後，終於可以順利定案，家人和她也能稍稍喘口氣。

楊偉珊回憶指出，當時楊偉中一家三口是第一次到紐西蘭旅遊，四個人第一天就在奧克蘭港灣遊玩，「去了一般觀光客會去的景點：One Tree Hill，Mission Bay，天空塔，國家戰爭博物館，晚上在港口吃了頓義大利餐，偉中還談到想去南歐玩玩，然後我們四人在月光下散步在點點燈火的港灣跨橋」。

但沒想到，8月30日當天下午接到弟媳陳以真messenger語音通話，「顫抖的聲音說出了沒有人會預期的噩耗：偉中他剛剛走了」，一時間我完全不能明白她（陳以真）在說什麼，掛掉語音電話再與大姊聯絡後，「我們兩的心都一起碎掉了」。

楊偉珊回憶起楊偉中兒時，「從小就是熱情的好奇寶寶，過目不忘，是我們家裡的百科全書。」、「當我們連自己國家的總統都不清楚時，幼稚園時的偉中就把歷年美國總統的名字倒背如流。」還提到有次母親無意間帶他去燙頭髮「綿羊般捲捲頭，他從此自己愛上這頭豐厚鬈髮，每次靦腆地微笑，都會迷倒大家。」

「我在想，偉中是上帝賜給我們的禮物，他來到世上，就是要喚起我們，勇敢地活出一份信念和理想。」楊偉珊認為，每個人都沒有理由浪費我們擁有在世上的時光，從偉中生命中大家看到什麼是毫無保留地，淋漓盡致地去活。