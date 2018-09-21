「鹿窟事件」證明促轉會須存在 立委：快揪出加害者

國民黨政府在1952年白色恐怖時代製造「鹿窟事件」，不分青紅皂白、男女老幼將數百位村民，抓至光明寺刑求、審問是否共匪，甚至當場將人殺害。民進黨立委要求促轉會必須全面調查「鹿窟事件」加害者。（記者陳鈺馥攝）

2018-09-21 17:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨政府在1952年白色恐怖時代製造「鹿窟事件」，不分青紅皂白、男女老幼將數百位村民，抓至光明寺刑求、審問是否共匪，甚至當場將人殺害，監察院昨日提案籲請促轉會為131名有罪判決村民平反，但鹿窟事件加害體系至今不明，民進黨立委賴建隆今日強調，促轉會應盡速調查「鹿窟事件」加害者，不能只有冤案平反。

據監院調查，台灣省保安司令部在12月28日，趁地方舉行選舉前夕、當地多數居民回到村莊之際，晚間派出大批軍隊包圍汐止、石碇一帶鹿窟山區，許多村民遭拘留於光明寺狹小空間，一個個就地刑求逼供。

調查報告顯示，當年在第一線負責主導行動的國防部保密局偵防組長谷正文，更將多名當地小孩抓回住處，充當傭人差遣多年。

「鹿窟事件證明有促轉會存在的必要性！」立委賴瑞隆表示，連馬政府提名的監委高鳳仙、楊美鈴二人，都非常關心轉型正義，不僅立案調查「鹿窟事件」，近日也提案請促轉會依據「促轉條例」規定，為131名受難者進行判決塗銷及司法不法平反。

賴瑞隆要求，促轉會應依法針對當年不法判決進行塗銷，還必須盡快積極查出「鹿窟事件」加害者及加害體系，讓整個真相還原，「鹿窟事件」不能只有受害者。

賴瑞隆表示，促轉會針對「鹿窟事件」不能僅有冤案平反及塗銷判決，當初刑求村民的加害者到底是誰？促轉會有義務進行調查，須馬上負起轉型正義工作。