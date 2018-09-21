軍品外銷國際 張冠群稱讚軍備局205廠「台灣之光」

2018-09-21 17:10

〔記者羅添斌／台北報導〕美國等多個友邦長期向台灣採購輕兵器及步槍子彈，增加我國庫收入，國防部副部長張冠群今天在視察軍備局第205廠時，盛讚205廠在研製槍、彈、藥方面具有高度專業及優異品質，產品更外銷國際市場，不僅增加國庫收入，也成為另類「台灣之光」。

張冠群今日前往高雄地區，代表總統蔡英文及部長嚴德發，視導軍備、軍醫單位，犒慰同仁工作辛勞，祝賀他們秋節愉快。

軍聞社報導指出，張冠群上午先後前往國軍高雄總醫院、軍備局第205廠，向單位同仁轉達各級長官慰勉之意，並頒發團體加菜金，肯定他們長期投入國軍軍陣醫療、軍備研發生產的努力與貢獻。

曾任中科院長的張冠群相當關心軍備研發生產工作，除聽取205廠簡報，並偕幹部進行深入研討，尤其該廠在研製槍、彈、藥方面具有高度專業及優異品質，產品更外銷國際市場，不僅增加國庫收入，也成為另類「台灣之光」，對此，張冠群表達肯定與讚許。

張冠群並期勉同仁，持續更新廠庫生產設備、精進生產品質與效率，同時廣拓行銷管道，將我國「國防自主」成果向外推展，為國家做出具體貢獻。

另外，張冠群在視導高雄總醫院時，也探視受傷療養的中正預校陳姓學生，頒發家屬慰問金，轉達嚴部長關懷慰問之意，並與家屬晤談瞭解需求；張冠群指示相關幹部，務須持續提供完整醫療照護，以及法律諮詢等事宜，以協助受傷學生早日康復，保護個人權益。