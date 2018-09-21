朝野溝通未果 立院開議日就空轉

立法院21日正式開議，國民黨立法院黨團成員一早即占領主席台和閣揆座位杯葛議事。（記者廖振輝攝）

2018-09-21 16:46

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院第九屆第六會期今天開議，國民黨團一早就占領主席台，擺出「東廠亂政」、「治水破功」等海報，雖然行政院長賴清德8點就在立法院備戰，經將近一天的溝通，國民黨仍未妥協，院長蘇嘉全在下午將近3點左右宣布散會。立法院開議首日就以空轉畫上句點。

國民兩黨今上午都在議場甲動，國民黨立委則分別在主席台、發言台與賴清德座位上擺滿「慰安婦受辱，蔡英文神隱」、「日本人欺人太甚，賴揆不聞不問」、「行政不中立，獨立機關變打手」、「促轉惡轉，賴揆道歉」等抗議標語。

上午10點半左右，抗議的國民黨立委開始將象徵張天欽的紙型人偶丟到議場中，並高喊「掃除張天欽們」等口號，國民黨女立委也順勢拿起一旁的掃把掃地。中午12點左右，賴清德先行離開立法院，國民黨立委則繼續佔領主席台。

下午2點40分左右，國民黨立委開始將主席台上的標語移至議場中，在主席蘇嘉全宣布因本日議程未訂、今日會議休息時，國民黨立委則在議場中高喊「廢東廠」、「揪出張天欽們」等口號，待蘇嘉全宣布休息後，國民黨立委即收起場中標語，結束本日佔領主席台的抗爭，國民黨立委林為洲則高喊，下週二再戰。