立院開議日空轉 民進黨團：盼國民黨下週勿杯葛

立法院21日正式開議，國民黨立法院黨團成員一早即佔領主席台和閣揆座位杯葛議事，立法院長蘇嘉全直到下午才得以上台，隨即宣布休息。（記者廖振輝攝）

2018-09-21 16:52

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院第九屆第六會期今天開議，不過遭到國民黨團杯葛，立法院長蘇嘉全下午宣布休息，開議日確定空轉。立法院民進黨團書記長鄭運鵬表示，針對促轉會議題，民進黨團建議在司法委員會下成立調閱小組，不過國民黨團未接受。希望下週五議事可以順利進行。

鄭運鵬說，行政院長賴清德今天上午8點前就到立法院，也有完成簽到，在議場休息室內準備接受質詢。國民黨團希望賴清德針對促轉會道歉。然而事實上，賴清德在促轉會案件發生時，第一時間就已經道歉過。

針對國民黨團喊出促轉會停止運作，接受外部調查的訴求，鄭運鵬回應，民進黨團建議司法委員會下成立調閱小組，讓朝野立委藉由調閱小組，看到所有促轉會公文。不過國民黨團沒有接受這樣善意的條件，導致賴清德無法上台做施政報告。

國民黨的訴求中，也包括揪出行政部門中更多行政不中立的「張天欽們」。對此，民進黨副幹事長賴瑞隆表示，張天欽事件的相關人士都已經離職，這個事情是個案，如果有其他事證，也歡迎提出，但是國民黨不應該無限上綱，甚至影響立法院運作。

賴瑞隆說，白色恐怖時有很多受害者正在等著被平反，他也舉監察院日前通過委員高鳳仙、楊美鈴的提案，請促轉會為66年前「鹿窟事件」的受害村民進行回覆名譽和賠償損害的案例指出，歷史真相必須還原，不能因為少數人錯誤行為，影響轉型正義的進行。

鄭運鵬說，剛剛立法院長蘇嘉全已經宣布休息，下週二將進行國民黨要求的823水患專案報告，希望國民黨不要繼續杯葛。今日原訂的議程，希望下週五可以順利進行，召委選舉也希望如期展開，會持續跟國民黨溝通。