紙紮抗議派女立委掃除 綠委酸：國民黨真是父權政黨

2018-09-21 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕立法院本會期原在今（21日）開議，但國民黨團今一早不到8點就霸占主席台，企圖杯葛議事，不讓行政院長賴清德上台做施政報告並備詢，事後還邊大喊「掃除張天欽們、交出張天欽們」，邊將張天欽的「紙紮人偶」灑在主席台前地上，再由女性立委們掃除。對此，民進黨團書記長鄭運鵬酸說，國民黨真是個不尊重女性的父權政黨。

立法院今議程排定邀請賴清德進行施政報告並備質詢，國民黨團昨則放話要以「人肉擋車」方式，阻擋賴清德車隊進入立法院；賴揆則在8點左右由民進黨團總召柯建銘陪同抵達立法院，但因藍委們老早就霸占主席台杯葛，賴揆遲遲無法上台報告。

國民黨立委們在議事停擺2小時後，邊大喊「掃除張天欽們、交出張天欽們」，邊將張天欽的「紙紮人偶」隨意撒在主席台前地上進行抗議，最後再派幾名女立委們打掃；國民黨團書記長曾銘宗則表示，國民黨團有3個訴求，包含要賴揆道歉、追查各部會甚至地方政府中，行政不中立的「張天欽」們、促轉會全面停止運作，接受外部調查。

對此，鄭運鵬在臉書以「國民黨的女性立委，只能被派去掃地」為題發文，指出他擔任黨團書記長，第一天正式開會的任務，就是陪國民黨團鬧場。鄭運鵬酸說，「我突然發現，國民黨真的是一個不尊重女性的父權政黨，掃地的工作，竟然都是指派女性立委，從資深到年輕的立委都一樣，而且她們也沒有自覺。」

鄭運鵬在文末也提到，「真的很悲哀。民進黨都是被偉大的女性帶領」。