鄭朝方總部揭牌 鄭弘儀說他hen可以是下一個林智堅

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（中）的競選總部今天揭牌正式運作。（記者黃美珠攝）

2018-09-21 16:40

［記者黃美珠／竹北報導］民進黨新竹縣長參選人鄭朝方的競選總部今天揭牌，除了競選總部主委張學舜、榮譽主委許信良到場祝賀，華航董事長何煖軒、名嘴鄭弘儀都站台支持。前者承諾要當鄭朝方的交通顧問。後者則說鄭朝方會是另1個執政備受肯定的基隆市長林右昌、或新竹市長林智堅，他相信鄭朝方做得到，因為這跟會不會做事、要不要做事有關，跟年紀沒有關係。

鄭弘儀用這次新竹縣長選舉始終鬧得沸沸揚揚的民調來幫鄭朝方拉抬聲勢，他說，當初林智堅選前80幾天被欽點參選，一片不看好，當初得票也沒有過半，但是國民黨的支持者現在居然有67.6％滿意林智堅！

他還說，某雜誌民調林右昌目前的施政滿意度有64％，某網路媒體的也說他受74.1％支持，但是當年他的得票率也只有53％。但是現在林右昌的支持度44.1大於對手的24％，不滿意度才15％。可見這是跟要不要做事、要不要有政績有關，跟年紀沒有關係。不然馬來西亞不會選1個92歲的總理，要不然法國也就不會選1個30幾歲的馬克洪，他相信鄭朝方就是做得到！

鄭弘儀也舉宜蘭經驗、高雄經驗、台南經驗、基隆經驗供新竹縣鄉親參考，他說這些過去都是國民黨執政很久的縣市，忽然換由民進黨執政以後就會變得很好，「鄭朝方的機會底加啦！」

鄭朝方則以自己競選總部內的「風的新風向～氣味師攝影聯展」帶出自己的主張。

他說，過去大家表達政見習慣用大聲疾呼，甚至用謾罵，但是他選擇走新的路。他用五感跟這片土地同生養息，用攝影家的雙眼看到這片土地上一切的問題，所以拍出新竹縣內交通塞車、垃圾山等的問題等。

他說自己是1個調香師，新竹縣的問題他一聞就知道。就像他站在馬路口拜票時，嗅出了現場塞車的氣味和辛苦，於是提出了解決的方法。

他說他的3大政見主軸首要就是環境。他要盤整新竹縣的水文環境，在頭前溪打造24小時的城市運動光廊，仿效高雄愛河、宜蘭冬山河、蘇貞昌的漁人碼頭經驗，用共好的方式，讓新竹縣市的頭前溪也「hen」可以發展出「崛起中的新竹經驗」。

另外交通方面，他除要延伸五楊高，也要借重何煖軒的長才，把環形輕軌的節點找出來。再把教育做全縣性的升級，免費營養午餐給孩子們吃得飽、也要吃得好，引入新農業，讓年輕人加速新竹縣的改變。

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民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（中）競選總部今天揭牌，總部主委張學舜（左1）、榮譽主委許信良（左2）、民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德（右起依序往左）、華航董事長何煖軒，名嘴鄭弘儀都到場替他加油。（記者黃美珠攝）

名嘴鄭弘儀（右前立者）今天出席民進黨新竹縣長參選人鄭朝方競選總部揭牌大會時，認為鄭朝方勝選的機會，就在過去高雄等城市，在國民黨長期執政後突然變成綠地、以致整個城市變好的經驗。（記者黃美珠攝）

名嘴鄭弘儀今天說他相信鄭朝方會是另一個林右昌和林智堅，而鄭朝方勝選的機會，就在過去高雄等城市，在國民黨長期執政後突然變成綠地、以致整個城市變好的經驗。（記者黃美珠攝）