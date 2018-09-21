侯友宜吹衝鋒號！左手執矛「反深澳」右手持盾「防東廠」

2018-09-21 15:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕選戰進入最後兩個月！國民黨新北市長侯友宜今天上午參加由「羅智強X新希望聯盟」雙北7位年輕議員候選人發起的反深澳快閃活動，7位參選人將於10月初同步推出「反深澳」公車廣告，劍指民進黨不顧民眾健康，堅持要蓋深澳燃煤電廠；另一方面，侯陣營對於綠營可能接踵而來的抹黑潑糞，則有張天欽的「東廠說」神功護體，讓侯友宜能放手一搏。

侯友宜今天與雙北市的7位議員參選人，包括參選北市文山區的前總統府副秘書長羅智強，以及參選新北市的「新希望聯盟」，成員也陳偉杰、王威元、葉元之、江怡臻、唐慧琳、廖先翔等人合體造勢，7人已製作同款式的反深澳公車廣告，於10月一起推出，還會贈送民眾「反深澳」黑色口罩，訴求市民的健康。

侯友宜說，對手一直不願意反深澳電廠，民進黨還批評「同一片天空」有國外畫面，猛打「移花接木」並發動全面圍剿，他強調，執政黨「有夠緊張」、壓力很大，他希望民眾利用中秋連假下載影片觀看，就會瞭解這部公共影片傳達的訊息，他也奉勸政府聽進民意，快點把深澳燃煤電廠撤案，否則月底上路的「反深澳公車」只是開始，未來還會有更多抗議行動。

侯友宜除了將反深澳電廠當成競選訴求主軸外，侯辦人員指出，促進轉型正義委員會前副主委張天欽在會議上表示侯友宜是「轉型正義最惡劣例子」，並說「這如果沒操作很可惜」，還自喻為「東廠」爭議，帶給中間選民很大的震撼，侯辦原本還在擔心，綠營自文大宿舍案後，還會拿出什麼黑資料攻訐抹黑侯友宜，如今已為侯友宜及支持者打了「預防針」，就算不能完全免疫，也會對綠營的攻擊大打折扣。