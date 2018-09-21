鹿窟事件追思紀念會 受難者不缺席

新北市政府舉辦「再見鹿窟-追思紀念會」。（記者林欣漢攝）

2018-09-21 15:30

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府今天舉辦「再見鹿窟-追思紀念會」，追悼發生在新北市汐止、石碇交界的鹿窟一帶山區，1950年代台灣最大白色恐怖案件「鹿窟事件」，彰顯人權維護的重要性，市長朱立倫與鹿窟事件受難者李石城、陳燕等人一同默哀、獻花，表達對所有受難者由衷的懷念、敬意與無限追思。

1949年國民政府撤退來台，陳本江、陳通和兄弟於9月間奉共產黨在台最高領導人蔡孝乾之命，在今日新北市石碇區的鹿窟地區建立基地並成立「北區武裝委員會」，後來基地改組為「台灣人民武裝保衛隊」。但根據監院調查，部分隊員是教育程度不高的村民，受各種脅迫、利誘或矇騙而加入。

為了逮捕武裝基地成員，國防部於1952年12月28日夜間起，先後派出軍隊3800餘人至1萬餘人，對鹿窟山區展開圍捕，總計逮捕896人，然後移往鹿窟菜廟（即今日「光明寺」）由保密局訊問，直到1953年1月19日，軍隊才撤離當地。

期間村民除了受訊時被刑求毒打，還有軍隊恣意強占民宅、搜刮村民財產的情形，史稱「鹿窟事件」，為1950年代台灣最大白色恐怖事件，根據監院調查，在被移送法辦的231名案犯中，許多人未經查證，只因被刑求逼供自白或他人供詞而被定罪，造成許多冤獄，不少村民家破人亡。

市長朱立倫表示，鹿窟事件的歷史傷痕雖已刻下，無法改變，但歷史的教訓必須時刻銘記在心，鹿窟事件雖然名為鹿窟，但事實上，發生的範圍擴及石碇、汐止、瑞芳、基隆還有其他很多地方，今天希望能以紀念公園這個點，來追思過去，也期盼不論身在何處，大家都能同心為和平、民主及人權一起努力。今年正逢世界人權宣言70週年，將與鹿窟事件受難者及家屬一同正視過去歷史，迎向光明未來，希望我們下一代能夠共同來珍惜重視民主和平，齊心守護台灣的人權展望。

追思紀念會上，朱立倫帶領全體貴賓共同為受難者默哀1分鐘，並由鹿窟事件受難者李石城代表發言，李石城表示，事件發生當時他們都只是孩子，只希望這樣不幸的事情不要再發生，也期盼未來能夠將相關的文物、文件留存下來給下一代知道。

監察院昨天已將「鹿窟事件」6位遭刑求及131位遭判刑村民名單函送促轉會處理，函請促轉會辦理撤銷其罪刑宣告並塗銷前科紀錄，以落實平復司法不法，彰顯轉型正義。