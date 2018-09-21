大違建「五星共產廟」有多誇張 1張空拍圖秒懂

2018-09-21 15:05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕因為掛上五星旗，又做為「中共愛國主義復興基地「而爆紅的彰化二水碧雲禪寺，確定古剎前方的超大建物是違建，彰化縣長魏明谷宣布將在下星期拆除後；去年就曾深入「匪區」直播的「護樹老娘」Angela Chang提供空拍圖強調，這間廟位於土壤鬆軟的山坡，也就是土石流潛勢區，明明是違建，應該要立刻拆，再把代拆帳單寄給佔用者。

「護樹老娘」Angela Chang表示，去年時任彰化文化局長陳文彬和文資委員，因為文資保護案申請，進入『匪區』現勘碧雲禪寺，Angela Chang就拿起手機直播當時情況，如今「五星共產廟」躍上紐約時報，也讓這段直播影片觀看次數超過10萬次。

「護樹老娘」Angela Chang指出，碧雲禪寺會在中國的國慶日10月1日舉行升旗典禮，政府現在對在台灣插五星旗這件事情的態度是尊重民主自由，但她認為尊重是對等的，不然任何人都可以去上海或是北京插民進黨旗和中華民國國旗看看。

對於魏明谷將採取斷水斷電措施，「護樹老娘」Angela Chang強調，「斷水斷電也沒有用」，因為佔有人還是可以買發電機來發電，水也可以從外面載進來就好，如果真的想要解決這個問題，就是動用縣長的特支費來拆掉，然後再把代拆費帳單寄給佔用建商魏明仁。

「護樹老娘」Angela Chang說，這裡為什麼是違建？因為根據山坡地保育條例，八卦山脈開發得要環境影響評估，這間廟是位於土壤鬆軟的山坡，下起豪大雨恐怕整棟建物都有可能溜滑梯滾到山腳下造成人命安危的問題，但是我們的彰化縣政府根本無心處理，或者說不敢處理，從空拍圖就可以看得一清二楚。

「護樹老娘」Angela Chang說，她希望我們的政府願意醒過來申張正義，如果民進黨連碧雲禪寺都不敢碰，連捍衛基本法治的能力遇到拿著共產黨旗的都不敢碰，「誰還要再愛台灣？」