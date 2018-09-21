賴揆上不了台 藍營要求全面揪出張天欽們...

2018-09-21 14:47

〔記者施曉光／台北報導〕立法院今天開議，在國民黨杯葛下，行政院長賴清德無法上台做施政報告並備詢，立法院國民黨團下午召開記者會表示，到目前為止黨團都認為不能讓賴揆上台，除非民進黨答應全面揪出從中央到地方政府的「張天欽們」，由公正的第三方介入調查促轉會，而且調查完成前促轉會須全面停止運作並改組，同時民進黨團要答應日後中選會、促轉會預算審查時，擔任「側翼」的民進黨八位立委應該迴避，由國民黨進行客觀審查。

國民黨團書記長曾銘宗表示，在朝野協商時，黨團要求由國民黨客觀審查中選會、促轉會預算，但民進黨團連這個最基本的要求都不答應，他強調，根據張天欽在八月二十四日召集內部開會的錄音檔中提及，民進黨在司法委員會有八名「側翼」，因此民進黨立委都應該迴避。

國民黨團總召江啟臣表示，國民黨要求賴揆在國會針對「張天欽們」做出公開道歉，並承諾徹底清查、掃除行政機關裡面所有的「張天欽們」，但就在國民黨表達這樣的訴求時，促轉會上午提出的第一次調查報告，「不提還好，一提更證實這是先設箭再畫靶的報告」，而且內容很少，根本無法交待張天欽的會議內容，社會大眾能接受嗎？更何況促轉會還要再繼續運轉，不願停下來接受調查。

江啟臣表示，促轉會的報告定調是個人言行失當，但是這樣嗎？社會各界相信嗎？當時參與會議的人不是只有張天欽，還有主秘、研究人員、聘雇人員，那些「小張天欽們」呢？

對於促轉會報告提到會導正內部人員的觀念，精進深化對於轉型正義的知識與理解，他說，促轉會約有六十名員額，這些人當初進入促轉會，應該已了解何謂正義，結果發現這些人對正義的了解是有限的，對轉型正義知識不夠，代表當初根本就是因人設事，只想佔位子，不是真正來做轉型正義的，而且促轉會把責任推給內部協調溝通不良，但事實上張天欽宣稱要推翻主委的想法，問題應該是在內部政爭與鬥爭。