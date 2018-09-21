蔡英文到嘉義勞軍 稱許國軍是「貨真價實的台灣英雄」

總統蔡英文到嘉義縣慰勉國軍。（記者林宜樟攝）

2018-09-21 14:28

［記者林宜樟／嘉義報導］總統蔡英文今天到嘉義縣水上中庄營區慰勉國軍，聽取823水災國軍救災簡報及影片，她致詞時肯定國軍在救災時的表現，是貨真價實的台灣英雄，「人民一看到國軍，就感到安心」。

蔡英文今天頒發加菜金給在水災出力的十軍團、南測中心、砲測中心、空軍第4聯隊、機步234旅、5支部、步兵257旅、52工兵群、36化學兵群、嘉義後備指揮部、特訓中心及嘉義憲兵隊。

蔡英文舉例說，234旅下士李晨毓帶著國軍弟兄到東石鄉港墘國小協助災後復原及校園環境整理，恢復為原來無憂無慮，而且充滿歡樂的校園天堂；234旅上士黃淑琪是雲豹甲車車長，8月24號遇到老奶奶抱著發燒的2歲孫女， 流著眼淚，當時道路淹水沒有任何車輛能夠通行，拜託國軍載她的孫女去就醫，黃上士馬上讓祖孫倆上車，送抵東石鄉公所的安全點；234旅一兵蔡佳蓁看到一位70幾歲，急需到醫院洗腎的老婆婆，無助地躺在床上，她跟弟兄們奮不顧身揹起老婆婆，送老婆婆到醫院。

蔡英文說，李晨毓下士、黃淑琪上士、蔡佳蓁一兵，以軍人的忠誠、不怕困難的態度投入救災，因為國軍表現，台灣社會不僅跟國軍緊緊連結，也深深感謝國軍的付出。

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總統蔡英文到嘉義縣慰勉國軍。（記者林宜樟攝）

國軍救災英雄李晨毓（左起）、黃淑琪及蔡佳蓁。（記者林宜樟攝）

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