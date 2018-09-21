「五星共產廟」下午斷水斷電 下週三先拆實質違建

位處彰化縣二水鄉山腳路旁的碧雲禪寺，建物「身分」違建、歷史建築混雜。下週將先拆左側實質違建部分。（記者張聰秋翻攝）

2018-09-21 13:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕百年老建築的彰化縣二水鄉碧雲禪寺，古剎的美譽因為被插上中國五星旗、播放中國國歌而變調，變成「五星共產廟」，彰化縣政府察覺事態嚴重，今天態度轉硬，決定下週三（26日）將強制拆除禪寺違建建物，並以興建於農牧用地的實質違建為優先。

為執行強制拆除作業，縣府今天下午四點請水公司和台電人員實地進行斷水斷電，建設處長劉玉平表示，基於安全，斷水斷電是執行強制拆除之前必要的作為。

劉玉平說，二水碧雲禪寺土地地目包含農牧用地、丙種建築用地、遊憩用地，同一時間興建於不同地目，才會衍生出部分是違建、部分又是合法建物，其中，興建於山坡地保護區的農牧用地，違章建築面積約2800平方公尺，2層樓L形狀的建築物，該部分相關法規視為實質違建，將優先強制拆除。

另一方面，二水碧雲禪寺約有2500平方公尺的建築物，興建於丙建和遊憩用地，該部分相關法規視為程序違建，縣府將先拆完實質違建後，再擇期處理程序違建。

劉玉平表示，2012年縣府查報二水碧雲禪寺約2500平方公尺的建物，地目雖可興建開發，但相關當事人未申請建築執照，縣府多次要求當事人補照，至今仍未收到當事人送來的補照文件，依法納入程序違建。