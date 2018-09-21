立院開議國民黨團要求道歉 卻不讓賴揆上台

2018-09-21 13:47

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院第九屆第六會期今天開議，立法院國民黨團一早就占領議場主席台，並且提出三訴求，包括行政院長賴清德道歉、追查各部會行政不中立的張天欽們、促轉會全面停止運作，接受外部調查；民進黨團總召柯建銘則無奈說，賴清德願意針對促轉會的議題道歉，但國民黨內部對於今天要不要讓賴上台意見分歧，他要等國民黨最後答案。

立法院今天上午空轉，民進黨和國民黨的黨團幹部則在議場後方進行溝通。行政院長賴清德中午離開立法院前，被問到今天院會是否盜壘成功等問題時均未回應，快步上車離開。

柯建銘受訪說，國民黨團的江啟臣、曾銘宗、廖國棟來溝通時，3個人有3種不同意見，意見很分歧，賴清德道歉沒問題，但是國民黨內部還是有人反對讓賴清德上台。請他們內部整合好之後，再來看下午議程怎麼安排。

柯建銘表示，國民黨要求賴清德於下週二針對治水進行專案報告，應該不會杯葛議事，但到了下週五，國民黨團內部若還是沒整合好，又會重演今天的狀況。

對此，國民黨團書記長曾銘宗表示，國民黨團的意見很一致，三個訴求包括包括行政院長賴清德道歉、追查各部會甚至地方政府中，行政不中立的「張天欽」們、促轉會全面停止運作，接受外部調查。如果民進黨做不到，國民黨還是會持續杯葛。