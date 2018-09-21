淘汰率達6成！蛙人6天5夜「克難週」 今晨展開

陸戰隊兩棲偵搜大隊偵搜專長班克難週今天展開。（圖：軍聞社提供）

2018-09-21 14:27

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊偵搜專長班第147期綜合考驗週，也就是俗稱的蛙人「克難週」，自21日零時起展開，軍方官員今天指出，克難週是連續6天5夜高壓、密集的訓練，淘汰率高達60%，最後一天還有天堂路等著受訓學員，考驗學員體力與意志力。

官員表示，克難週又稱魔鬼週或是地獄週，學員是從被潑冰水，喝下一大碗的苦茶開始，若是能通過6天5夜訓練及「天堂路」的考驗，屆時可以從親人或是教官手中接過一顆糖，象徵訓練結束，苦盡甘來。

官員指出，在6天5夜期間，學員們要進行包括長跑、全副武裝的海上長泳、頂艇行軍、夜間操舟、沙灘競技、水上競技、偽裝滲透、精密運動、水上求生救生、膽識訓練等專業課目，以磨練學員的精神、體力、耐力和服從性。

本次的克難週，已自21日零時起展開，學員聞令緊急集合，在集合場上被潑上冰冷的水，上午接續進行海上操舟訓練，學員分乘多艘突擊橡皮艇，進行中長距離的操舟，要在時間內抵達目標區。

陸戰隊兩棲偵搜大隊偵搜專長班克難週今天展開，學員被潑冰冷的水，振奮精神。（圖：軍聞社提供）