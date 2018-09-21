九合一選舉及公投票分開領 中選會：年長者才不會投錯票匭

2018-09-21 13:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對有公投提案團體質疑，九合一「公投綁大選」為何不能一次領完選票及公投票？中選會今日再度重申，選舉當天採「選舉領投、公投領投」分開方式進行，以利投票順利進行。若貿然採用選舉票、公投票一起領投，容易造成年長者投錯票匭。

中選會指出，九合一選舉、全國性公投的依據，分別為「公職人員選舉罷免法」及「公民投票法」，二者的投票資格規定不同，如前者為滿20歲者可以行使選舉權，後者是滿18歲者可行使公投投票權。

中選會已邀請新生代青春偶像藝人簡廷芮擔任代言人，鼓勵18歲青年表達投票意見，也將持續加強宣導，鼓勵民眾踴躍投票。

中選會進一步表示，有關採行「選舉領投，公投領投」規劃，是考量選舉人及投票權人資格不同，選舉人名冊、投票權人名冊將分別編造。

中選會解釋，本次選舉直轄市及市之選舉人將領取3張選票、縣及直轄市山地原住民區之選舉人將領取5張選票，加上多案公投同時舉行，選舉票、公投票數量多，選民如同時領取，年長及行動不便者將不易圈投，且易發生投錯票匭情形。

中選會強調，採行「選舉領投、公投領投」投票程序，有助加速開票，讓九合一選舉結果及早確定，以符合社會對投票當天知悉選舉結果的期待。

中選會說明，針對公民投票連署人名冊，應依規定格式提出，並依法進行查對；且今年「公投法」修正施行前，即有應依規定格式提出的規範，現仍繼續適用，並無不同，都是完成收件程序後，交由戶所查對，查對也都採一致表準。