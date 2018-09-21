竹市108年度總預算204.3億 資本支出創10年新高

2018-09-21 14:11

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市政府今赴市議會報告108年度總預算案編製情形，主計處指出，繼107年度總預算首度突破200億元大關後，108年度歲出編列204.3億餘元，歲入為193.7億餘元，其中，資本支出預算46億元，占歲出總預算22.5%，創下近10年來新高，將投入市立棒球場新建、新竹漁人碼頭水環境改善、補助中小學冷氣設備等多項重大基礎建設。

主計處表示，108年度資本支出46億元，占歲出總預算22.5%，創下10年以來新高，主要用於改善道路橋樑工程、水利工程、污水下水道工程、打通瓶頸巷道及教育建設工程等多項攸關城市長遠發展的重大基礎建設。

主計處指出，資本支出項目包括公道三新闢道路工程安置拆遷戶購地費3.61億元、新竹市東勢大排水質淨化工程及新竹市隆恩圳污水截流工程1.75億元、新竹市立棒球場新建工程第1期經費1.84億元、新竹漁人碼頭水環境改善計畫2.53億元與補助中小學冷氣設備1.5億元的「降溫計畫」等。

主計處說，竹市的市庫並不寬裕，但市長林智堅上任後以「小城大戰略」思維，積極帶領市府團隊做好各項市政建設規劃，成功向中央爭取超過100億元經費，讓城市脫胎換骨，為市民打造宜居幸福的城市。