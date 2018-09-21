領中國居住證擬限縮公民權 謝文進批人才外推

2018-09-21 13:51

〔記者王駿杰／竹市報導〕中國開放台灣民眾申請居住證，衝擊我國安，行政院先前表示，台灣人民領取中國居住證，必須某種程度限縮其公民權；新竹市長參選人謝文進今天召開記者會，抨擊蔡政府此舉簡直是將台灣子弟和人才往外推給中國的愚蠢做法，他近期不排除串聯其他縣市，為台商爭取權益。

謝文進指出，蔡政府決定對領用大陸居住證的留陸台灣人祭出嚴密管制辦法，包括要強制申報，不申報就處罰；還要限縮領居住證台灣人公民權，不准擔任台灣公職丶不准回台參選，彷彿把戒嚴時代的黑名單還魂。

謝文進說，近期接獲台商反映，中國政府核發台灣人居住證，是給台商們買車票的方便，使生活更輕鬆自在，而且沒要求領證的台灣人宣誓效忠中國，也沒附帶政治條件。

反映的台商認為，民進黨政府在沒有證據的情況下，就假設領中國居住證的台灣人具有其國民身分，也認同中國，將威脅台灣安全，而祭出強制申報造冊辦法。這種針對旅陸台商丶台眷丶台幹丶台生的歧視性立法，不容於民主自由社會，不容於現代化的台灣。

議員顏政德認為，他當議員前曾在竹科上班，也曾到中國工作，科技進步發展，中國現在非常進步，台商持台胞證無法在當地買車票，部分花費也無法使用，政府應關心台灣的經濟發展，讓台灣人才願意留在台灣，而非兩岸繼續不和平、不和諧。