小崔苔青拒幫柯P站台 丁守中提四招挺國片

2018-09-21 13:19

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中影視後援會今天成立，丁守中提四招挺台灣國片，丁守中指出，打造影視產業基地、補助片商支持運用本地劇組演藝人員和工作人員、減免娛樂稅保障國片上映時間、補助影視相關活動。有小崔苔青之稱的藝人侯麗芳現身大會，並直指絕對不去挺柯P。

丁守中今天前往國民黨中央黨部參加「台灣影視界挺丁守中後援會」成立大會，除了國民黨主席吳敦義出席站台，有「小崔苔菁」之稱的侯麗芳也現身相挺，並說，市府請她主持節目，有柯文哲出現她馬上拒絕，她就是藍的，絕對不去挺柯。

丁守中指出，他勢必把台北打造成影視數位內容產業、中華文化創意產業的首都，在士林北投科技園區、關渡平原上找塊地，把台北打造成影視產業基地，像美國的環球影城、中國的橫店影視城一樣，大家只要帶著劇本來即可，一切攝影棚、道具、攝影、服裝、演員都在影城內可提供，又可帶動地方觀光產業發展。

對於國片培植，丁守中表示，他當市長的話，大力獎勵扶助支持本國片商、外國片商到台北來拍片，用本地劇組演藝人員，並藉此大力行銷台北，創造更多就業機會

此外，丁守中也承諾減免娛樂稅，他說，娛樂稅是我們的地方稅，會用減免娛樂稅的方式，保障本國電影擁有更多上映場次和上映時間；丁守中最後提及，會大力支持數位內容、文化創意、電影電視和相關電影節活動，大力補助相關活動，讓兩岸有更多交流。