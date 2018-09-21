雙軌並行！ 拆「五星共產廟」違建、保存歷史建築

位處彰化縣二水鄉山腳路旁的碧雲禪寺，建物「身分」違建、歷史建築混雜。（記者張聰秋翻攝）

2018-09-21 12:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對引發國際媒體關注的彰化縣二水鄉「碧雲禪寺」（簡稱二水碧雲禪寺）其存在爭議，建物「身分」複雜，混雜非法違建和納入文資保護的歷史建築，對此，文化局長周馥儀表示，「保存歸保存、拆歸拆」，兩者不相違背，文化局依照文資法規定，已確認歷史建築範圍，後續將執行保存程序與公告作業，同時雙軌並行調查研究和修復工程。

本月19日美國「紐約時報」把二水碧雲禪寺變成「共產主義神殿」，禪寺宛如是「五星共產廟」，一夕間讓禪寺存在的爭議浮上檯面。

周馥儀指出，二水碧雲禪寺已登錄為歷史建築，彰化縣政府有形文化資產審議委員會於今年9月11日會議決議，登錄範圍包含禪寺正殿及周邊範圍，保存範圍為正殿、左右護龍、通道和正殿前廟埕，總面積936.1平方公尺，保存建物座落地號各是二水鄉二水段0120-3、0120-26地號。

周馥儀說，二水碧雲禪寺登錄為歷史建築的關鍵因素在於，二水碧雲禪寺創建於日治時期大正10年（1920年），位處八卦山脈蓬萊山腰上，前有水後有山，是典型傳統巖仔的佛寺，建物位處山腰路，在傳統社會中視爲彰化平原與八卦山交會重要的交通要道，地理意義獨特。

地理位置重要，歷史發展和建築更具價值，周馥儀指出，文資專家從二水碧雲禪寺供奉長生祿位和相關文物落款，還有其製作形式，推算該寺歷史發展，緣起於日治時期大正年間，深具歷史文化保存的價值；同時，當時戰後，1957年重建後的二水碧雲禪寺入火安座，在建築形式和建築裝飾，融合日治時期和戰後建築特色，更具歷史建築保存價值。

二水碧雲禪寺建物包含禪寺正殿及周邊範圍，正殿、左右護龍、通道和正殿前廟埕，已被彰化縣政府登錄為歷史建築，納入文資保存。（記者張聰秋翻攝）