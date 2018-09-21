古剎碧雲禪寺變「五星共產廟」？ 原來長這樣‧‧‧

彰化二水碧雲禪寺是歷史建築。（陳文彬提供）

2018-09-21 12:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕原本是八卦山寧靜古剎的碧雲禪寺，如今卻因為被建商魏明仁非法佔用，並作為「中共愛國主義復興基地」，讓古廟蒙塵；前彰化縣文化局長陳文彬表示，目前二水碧雲禪寺共有兩棟建築，後方古廟被指定為歷史建築；而近年興建宛若皇宮的大型建物，則是大違建！

陳文彬表示，碧雲禪寺仍是古廟，如今的焦點是前方新建的建物，不僅危害了當地居民生命安危，更破壞文化資產「舊碧雲禪寺」周邊的文化景觀。所以不管從山坡地保護原則、建築法、文資法等相關法令來看，新增的違建都應該予以拆除。

陳文彬強調，台灣是一個言論自由國家，但也不能因此就讓人「侵門踏戶」，違法事情也不會因為你升了什麼旗幟就不依法行事，不應該讓五星旗變成護身符。

因為，二水碧雲禪寺「新增」違建，明顯違反台灣法令包括：山坡地保育原則、違反建築法，沒有取得合法建照、使用執照，基本上就是一個大違建，附近民眾更是敢怒不敢言，希望能夠早日還給真正的碧雲禪寺及師父們一個清淨的佛門聖地！

根據文化局調查資料，二水碧雲禪寺創建於日治時期大正年間，約為1920 年代，前有水，後有山，是典型傳統巖仔的佛寺，在建築形式與建築裝飾上融合了日治時期以及戰後建築特色。