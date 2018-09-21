政院擬限縮領中國居住證台人公民權 丁守中：荒謬！

2018-09-21 12:11

［記者簡惠茹／台北報導］對於取得中國居住證的台灣人民，政府擬限縮其公民權利，國民黨台北市長參選人丁守中批評，「荒謬！」台商在外打拚，卻不讓他們回來投票，還限縮公民權。

中國日前宣布開放台灣人申請中國居住證，行政院昨天宣布，擬對取得中國居住證的台灣人民，限縮公民權利。

丁守中對此表示，這是荒謬的，拿綠卡、加拿大楓葉卡的，都可以在台北執行公民權投票，台商在中國做生意打拚，政府卻限縮他們的公民權，不讓他們回台灣投票，民進黨政府這是在激怒兩岸、激化兩岸關係，兩岸關係和好，台灣經濟才會更好。