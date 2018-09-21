國家防災日 蔡英文宣布檢討精進防災體系 1年後驗收

2018-09-21 12:12

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天上午發表國家防災日談話，她宣布將委請行政院盤點現有的防災體系還可以更精進、更快速應變的地方，逐步建構一體化的「全災型應變體系」，無論震災、風災或水災發生時，中央部會和地方政府之間，都要有共通的作業標準，即時流通資訊、妥善分工合作。

蔡總統說，與應變同樣重要的是預防。因應難以精準預測的超級大雨，我們必須在國土規劃中落實防災設計，也必須加強災害的風險溝通，用民眾容易理解的話來傳遞訊息，這些通盤檢討跟改革措施，將會在一年內規劃完成，「明年的國家防災日，就是我們驗收成果的時刻」。

蔡總統今天上午前往松指部視導「107年度國家災防日：大規模震災消防救災動員演練」，慰勉國家搜救隊等救災人員，她致詞時做以上表示。

總統表示，今天是一年一度的國家防災日。今年，我們首次想定大規模震災發生時的情況，積極進行整備跟演練。「在剛剛的互動中，我們特搜弟兄展現出精實的訓練和專業的素質，我要給予各位高度的肯定」。

她指出，我們想定災害來演練，是為了從發生過的災害中，記取歷史教訓，更是為了未來可能的災害，做最好的準備。明年，就是921地震20週年，也是莫拉克風災10週年，身處在台灣，我們千萬不能忽視重大自然災害發生的可能性。

另一方面，她說，在極端氣候影響下，我們也必須嚴肅面對大規模、複合型的災害的風險。最近一段時間，無論是台灣823水災、鄰近日本的水患和震災、或是更多國家的類似經驗，都說明了極端氣候下的災害預防跟整備，是全球重要的課題。

蔡總統表示，823水災，以及這個月初北部的大豪雨，突顯出台灣災害應變體制，仍然有更進一步強化的空間。所以，在國家防災日這一天，她要呼籲政府同仁、國人同胞、還有媒體朋友，攜手合作，一起來面對大規模災害和極端氣候帶來的挑戰。

總統強調，在政府部門方面，當務之急是提升災防體系位階、強化橫向聯繫跟整合，同時也呼籲國人要養成習慣，當災害警訊發布時，依據政府資訊，配合相關單位來應變，希望這時媒體朋友們可以發揮新聞專業，將正確、清楚、而且有助於民眾理解的災害資訊傳遞出去。

她說，只要我們同心協力，清楚認知災害風險，隨時做好防災準備，我們的國家，就會是「具有抗災韌性」的國家，能夠因應各種挑戰。