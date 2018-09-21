馬英九發文 悼念英國費茲派翠克上尉

2018-09-21 10:42

〔記者施曉光／台北報導〕曾經公開感念中華民國遠征軍在二次大戰緬甸仁安羌戰役中擊敗日軍，解救英軍官兵的英國退役上尉費茲派翠克已於日前辭世，前總統馬英九今天在臉書發文悼念，「費茲派翠克上尉，讓我再一次向你敬禮。」

馬英九表示，1942年英軍在緬甸仁安羌被日軍包圍長達一個多月，彈盡糧絕，孫立人將軍率中國遠征軍新編第38師前往援救，113團團長劉放吾以不到一個團的800官兵，以寡擊眾，擊敗4000多名日軍，成功解救被困的英軍、傳教士及新聞記者7000餘人，這是國軍在境外的首場勝仗，意義重大，但「仁安羌大捷」在滾滾歷史中卻被隱沒超過半世紀之久，直到1992年英國前首相柴契爾夫人造訪定居美國的劉放吾，事蹟才公諸於世。

馬英九說，費茲派翠克一直非常感念國軍的營救，先後完成兩本著作，表達對中華民國國軍的感謝，也讓世人能更加瞭解過去那段可歌可泣的歷史，還曾致函英國首相及外長，請英國政府正視我國軍於仁安羌之役的犧牲與貢獻，五年前他第一次見到費茲派翠克時，當面感謝費茲派翠克還原史實，把國軍在二戰時的英勇作戰事蹟，呈現在世人面前。

馬英九指出，費茲派翠克在2012年拜訪劉放吾定居美國的家人，親表謝忱，並三度應邀來台參加紀念仁安羌戰役、黃埔建軍90周年、抗戰勝利70周年等活動，在黃埔慶典上，費茲派翠克挺直腰桿向我陸軍官校的學生們敬了一個標準的英式舉手禮，令人動容。