張天欽事件調查報告出爐 促轉會：不會因一人成為「東廠」

2018-09-21 10:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對前副主委張天欽失言事件，行政院促轉會今日正式公布調查報告內容，坦言同仁言行確有失當，但促轉會屬合議制機關，過去、現在與未來都不可能因一人成為「東廠」，更向社會保證促轉會的政策，從來不會因一個人意志而推動，也不會因此停止人事清查制度。

促轉會委員兼發言人楊翠表示，本會在9月14日召開第一次「專案小組諮詢委員會」，其後由政風主責，展開人物訪談與文件調查。本週已完成初步調查程序，並於9月19日召開第二次諮詢委員會，其後完成調查專報。

促轉會為推動此次調查專案，邀請政大法律系副教授林佳和、交通大學人文社會學系副教授林秀幸、陳文成基金會董事謝穎青擔任3位諮詢委員，協助釐清事實，並提供反省方向。

楊翠指出，前副研究員吳佩蓉已經把錄音檔刪除，沒有將錄音檔交給促轉會，本次調查透過8位人員交叉訪談、文件資料來還原。

調查認定張天欽等人言行「嚴重失當」 共4人請辭

楊翠提及，當天會議是臨時性質，由張天欽召集後就開了非正式的會議，經調查後認定「嚴重失當」，部分同仁言行和態度確實失當，已不適合負責轉型正義工作。

楊翠強調，目前處置方式為前副主委張天欽請辭、研究員蕭吉男、副研究員吳佩蓉提出辭職，並已經請辭獲准。另一研究員張世岳請辭，主委已經批准，主任秘書許君如也提出申請歸建陸委會，主委已經同意。

楊翠提及，關於研究員曾建元部分，因為在當天發言上沒有失當，所以本次未列入失當名單。

調查專報摘錄如下：

壹、針對前副研究員吳佩蓉聲明稿調查事實：

一、0824及0827兩次「會議」性質：臨時召集之討論。

0824及0827兩次「會議」均為張前副主委口頭通知，臨時召集相關人員進行討論，並非正式會議，既未發出議程，亦無會議記錄。0824討論會議主軸為媒體報導因應、人事清查制度及除垢法討論。

0827為人事清查的國際案例討論。然而，即便0824為非正式會議，張前副主委及部分參與者於討論過程中之發言仍屬嚴重失當，有違促轉會同仁執行轉型正義業務時應懷抱的嚴正態度及道德高度。

二、0824討論會議中本會部分同仁言行確有失當，已不適合負責轉型正義工作

0824討論之性質，純屬同仁間於非正式會議的談話。本會在訪談與會人員、查閱會議紀錄、各組工作內容、相關公文簽呈後，均證明該次談話內容並未於後續形成具體指令或交辦事項。

惟0824討論中，部分言論極為不妥，無論是將他人嘲笑自身所屬機關的話語提出來談論，態度輕佻，或是模擬國會互動推演中的不當類比，可見相關人員在理念、態度及動機上，均與本會所欲推動的轉型正義價值相違，也顯見包括張前副主委在內的部分人員對轉型正義認識不夠全面與深入，在執行職務時的態度也必須嚴肅檢討。

張前副主委及當天參與會議發表不當言論同仁，的確不適合再從事與轉型正義之相關工作，對於本會同仁之後續責任，本會將整備相關訪談紀錄與文件資料，交付第9次委員會議中提請討論。如有關機關欲對相關人員有無違法情事進行調查，本會將尊重並全力配合。

三、有關張前副主委使用承德首長宿舍、費用動支、同仁於上班時間處理官邸事務一節，均依程序規範辦理

宿舍係依「中央機關首長宿舍管理要點」申請借用宿舍並經國產署同意在案。宿舍費用動支均依中央機關首長宿舍管理要點之規定。宿舍管理由本會秘書室負責辦理，相關人員僅有兩次於上班時間到宿舍處理電腦及網路線架設事務，因其係為處理公務離開服務單位，符合本會相關差勤管理規定。

貳、本會自我反省與運作檢討

轉型正義是極其艱難的政治工程，本會所有成員，本應體認到轉型正義的重要性及嚴肅性，需要謹慎使用立法者賦予本會的權責，更應時刻銘記轉型正義工作所應具備的道德高度。

此次張前副主委等人在0824討論中的發言，不僅極為不當，讓全會同仁的努力受到質疑，對本會傷害至深，更嚴重毀傷了轉型正義後續推動的正當性，對此，本會要向政治受難者當事人、家屬及社會大眾深摯致歉。此現象顯露本會內部的溝通機制與協調不佳，亦是本會需要深切反省之處。

不過，本會要再次重申，本會屬合議制機關，所有會內決策，均需提交委員會審慎討論、決議通過後，方可執行。本會成立至今，謹守國會通過之促轉條例所賦予之職權推行業務，並持續受國會與民間團體監督。

本會敢於向社會保證，促轉會過去、現在與未來，皆不可能因一人意志而成為有心人士口中之「東廠」。為證明此點，專報中以「人事清查」相關規劃及推動情形為例，簡述本會作為合議制機關的運作情況，乃是層層推進，而非輕率行之。未來本會更將秉持嚴謹原則，繼續處理「人事清查」議題及其他轉型正義業務。

參、本會策進作為

一、導正轉型正義觀念之偏差。本會所有委員將記取教訓，並規劃內部訓練，深化全體同仁對轉型正義的知識與理解，加強同仁對業務與言行須持以謹慎態度、道德高度的認知，不容許類似的錯誤再次發生。

二、於堅守行政中立上不容有瑕疵事件中，本會部分人員之失當言詞，已成為本會同仁共同警惕之處；未來本會全體人員必當謹言慎行，恪守分際，後續有關行政違失責任的釐清與調查也將持續進行。

三、強化組織內部協調與溝通。未來本會在整合各組室人力與資源時，應加強任務說明，更妥善且全面地將本會打造為推動轉型正義的一大團隊，確實掌握短、中、長期工作目標的執行節奏，適時向社會報告，並收集各界回饋意見後，即時修正改進。

肆、本會未來展望

經過這次事件，本會更加認識推動轉型正義所需的謹慎；從受難者前輩與家屬的擔憂，也感受促轉會全體成員身上所肩負的歷史責任。因此，本會有責任持續透過行動與論述，向社會闡明轉型正義的願景與工作方向，要撥開表面的日常政治紛擾，讓人民瞭解這個歷史工程的嚴肅意義。經過此次事件，本會於報告中提出未來應強化之工作，並再次重申，轉型正義絕非個別黨派工具，也不該被反對者或前威權政黨化約為黨派鬥爭，從而迴避了對自身責任的清理。

本會也要再次向各界保證，本會不會因為這次的風波，就停止對於加害體系與加害者責任的討論，臺灣已經到了轉型正義的關鍵時刻，國家無由迴避這樣的自我反省，這是我們要提交給下一個世代最重要的民主備忘錄。

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