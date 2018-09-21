阿扁保外就醫變「保證干政」？ 國民黨：蔡政府裝睡，乾脆關門

2018-09-21 10:32

〔記者施曉光／台北報導〕保外就醫的前總統陳水扁最近不但接受國內外媒體專訪，擔任民進黨台北市長候選人姚文智選舉顧問，昨日還與民進黨議員候選人座談，國民黨發言人洪孟楷今日召開記者會質疑，陳水扁明明是在保外就醫狀態，卻已經變成「保證干政」，蔡政府如果再繼續裝睡，乾脆直接關門算了！

洪孟楷表示，受刑人陳水扁明明保外就醫，卻不斷違反保外就醫規定，試探法務部的底限，不但參加募款餐會，擔任選舉顧問，還幫兒子站台，以「勇哥物語」之名撰寫臉書，與民進黨議員候選人座談，接受國內外媒體專訪，這些全部都已違反中監的保外就醫規定，陳水扁究竟是病人還是候選人？保外就醫已變「保證干政」，法務部卻仍在睡覺。

他說，陳水扁當初獲得保外就醫，中監規定不得從事選舉站台、跑攤等無關治療的活動，但自從蔡政府上台以來，陳水扁就不斷挑戰底限，還幫陳水扁重新量身訂做所謂四不原則，為何遇到陳水扁就可以轉彎？這難道是蔡英文總統口中的司法改革？

洪孟楷還說，民進黨議員候選人昨天與陳水扁一字排開拍照，他要問蔡英文，民進黨候選人與貪污犯站一起，這是民進黨的價值？還是這些人寧可與陳水扁站一起，也不願意與蔡英文站一起，以免影響選情？陳水扁已經成為民進黨的地下黨主席？而陳水扁頻頻出招，就是看準蔡英文的低民調，才會有恃無恐，蔡英文被陳水扁看破手腳，就是一個無能政府，不如特赦陳水扁，蔡英文不要以為不特赦，就能騙到中間選票。