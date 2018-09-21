賴揆8點到立院備戰開議 座位與主席台先被藍委佔了

立法院21日正式開議，國民黨立法院黨團成員一早即舉著各式標語，占領主席台杯葛議事。（記者廖振輝攝）

2018-09-21 10:31

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院本會期今開議，議程排定邀請行政院長賴清德進行施政報告並備質詢。原定上午9點開始的院會，賴清德8點左右就抵達立法院。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）受訪時表示，賴院長很重視來立法院報告，提早抵達除了跟黨團幹部討論優先法案外，也先了解立院狀況，希望能和平順利的上台報告。

為抗議促轉會前副主委張天欽的失言風波，國民黨團今一早不到8點就霸占主席台，企圖杯葛議事，不讓賴清德上台報告。Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）受訪時多次呼籲，盼在野黨委員與關心此議題的民眾「冷靜」，促轉會是獨立機關，稍後也將公布促轉會對此事件的調查報告，行政院會尊重促轉會的決定。

Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）說，施政報告主要報告政府的施政方針，以及明年的總預算，人民有權知道政府在做什麼，院長非常願意上台向人民報告說明，盼朝野各黨能持續協商，讓院長順利和平的上台報告。