金山萬里市場拜票 蘇貞昌開口就批：侯副市長一直作假

2018-09-21 09:38

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天到金山、萬里市場拜票，掃街前媒體詢問他對國民黨新北市長參選人侯友宜「同一片天空」影片中，「煙囪排放黑煙」畫面被台電認出是移花接木，蘇貞昌一開口就說：「從參選以來，侯副市長就一直作假。」痛斥這樣的選舉手法非常不好。

蘇貞昌說，除了影片是買國外的影片，硬凹成台灣的，被抓到了又硬凹成造假的事情不回答，也不講這是哪裡的，哪一根煙囪在冒黑煙，結果已經證明那是俄羅斯的鋼鐵廠。所以可見造假到這麼荒唐，被抓到了，還要扯東扯西扯到別的地方。

蘇貞昌提到，就如同講話對女性不尊重，又要講說講話憨慢，「其實這不是憨慢耶，這是硬凹。」從參選以來，侯副市長一直用假照片，假資料來塑造自己，貶低別人，「我覺得非常的不好，應該要站出來直接面對，才是一個想當市長的人該有的擔當。」

侯友宜競選辦公室昨天表示，影片是合法購買版權，環保團體對深澳燃煤電廠提出嚴重警告，蘇貞昌刻意忽略專業意見，甘願淪為「台電的應聲蟲」，實在可悲；對此，蘇貞昌今天回應，這樣子罵人，卻不面對問題，更是顯現出一個人的人格特質實在應該檢討。

蘇強調，凡走過的都留有痕跡。譬如他當年為新北市做了150公里、200公里的腳踏車道，侯副市長也說只有3公里，老是要把別人辛苦努力做的事情，硬凹成為自己的，這樣的選舉手法非常不好。

另外，蘇貞昌提到，他很認真的走市場，今天是第41場拂曉出擊，侯副才走12場，卻說他已經走了2、30場。

蘇貞昌說，他每一次都是清晨4點半開始走果菜市場，侯友宜則是5點半才去，這樣也是一種搪塞。他呼籲要認真誠實，不要造假，一起來唾棄造假，而最有力的唾棄就是用選票，讓造假的人不能得逞，社會才會誠實、健康、向前走。