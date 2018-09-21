獨家》因應大選人力荒 公教參與選務可以「做1休2」

今年大選各地參選爆炸，加上還有公投，全國各地都亟需公教人員投入選務工作。（資料照）

2018-09-21 09:15

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣選委會證實，因應這次大選選務人力嚴重不足，中選會已同意各縣市公教人員只要支援投入選務工作者，除了相關津貼將提高，過去只給1天的補假，這次只要經過原單位同意核備，就可以補休2天，等於有機會「做1休2」，另還能被敘獎從小功到嘉獎1到2次不等。

新竹縣選委會為此已透過縣府人事和教育2處，協調爭取縣立各級學校老師、或是所屬公務單位的公務人員參與選務，就算約聘僱、臨時人員也一視同仁，就是為了能合法、順利展開選務。

何以這麼需要公教人員的幫忙？新竹縣選委會表示，這是因為公職人員選舉罷免法規定，投開票所的主任管理員、主任監察員必須由現任公教人員擔任，管理員也必須有半數以上的公教人員。

新竹縣這次選舉總共有404個投開票所，配合公投作業，每個投開票所需要20.5人才足以「開張」運作，其中的守衛1人、和由3大政黨推薦的3個監察員不需特別招募，總共得招募6666人。

每個投開票所扣除前述4名工作人員，另有2名公投監察員由社會人士出任。再把已被法律限定「非公教人員不可」的主任管理員和主任監察員放在一旁，剩下的12.5個管理員名額，就必須要有6個以上是公教人員。這樣一來一往，1個投開票所20.5個工作人員，就要有至少8人是現任的公教人員，全縣404個投開票所，就需要3232個現任公教人員參與投開票作業。

新竹縣選委會表示，竹縣的狀況在全台各地都雷同，因此在緊急商討後，中選會已經同意，這次主任管理員在大選選務的工作津貼是3800元，公投每增加1案就增加120元公投津貼，以10個公投案計算，合計參與選務可以有5000元的津貼。主任監察員選務工作津貼是3100元，公投津貼每增1案多110元，如果10個公投案，全部可有4200元。

管理員選務津貼2500元，公投津貼每多1案多100元，總共可有3500元。公投監察員選務津貼1700元，公投津貼每多1案多100元，總共將有2700元。

而為避免投開票作業真的要挑燈夜戰到次日，大選的開票作業雖然維持不變，但是公投的開票作業則將整票、桌上計票、整數計票、以及3組同時開票的方式來「減」化作業流程，預計將是大選開票的3分之1時間，新竹縣希望能在投開票當天深夜10點全部開完。