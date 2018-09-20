「佔廟為匪宣傳」躍「紐時」 民代批評彰縣府丢臉丢到國際

2018-09-20 23:54

〔記者顏宏駿／彰化報導〕建商魏明仁從比丘尼手中取得二水「碧雲禪寺」產權，寺廟摇身一變成「共産主義宣傳基地」，但魏明仁所獲得的廟殿號稱「八卦山脈最大的違章建物」，縣府過去一直以「雙方存在訟訴」不便介入，但民代今砲轟縣府「面對共匪軟趴趴」，為何不對「違章建築」的所有人作行政處理，甚至追究法律責任，此外，一間寺廟，被拿來當作「政治宣傳」，已與原本建物的使用規範不符，魏明仁所掌控的「碧雲禪寺」有太多瑕疪值得追究，但卻不見行政單位有所作為。

民主台灣，竟然出現「五星廟」，還被「廟主」魏明仁當作「共產主義宣傳」的基地，這種行為在以前絶對被槍斃，當事人竟還高調自稱為中共政權宣傳，此事被紐約時報報導，著實讓縣府難堪不已。

對於縣府遲遲未對碧雲禪寺處理，縣長魏明谷表示，因為雙方存在訴訟，違章拆除才一直無法執行，但他一定會對此事處理。

縣議員許書維說，行政單位有太多手段對付囂張的魏明仁，魏把佛門清修之地變為「社會主義基地」，已悖離寺廟建物的使用原則，應該「斷水、斷電」，而前縣長卓伯源時代即認定其為違章建築，縣府應主動追究違章建物之負責人前來說明，若不來說明，即應入內了解，主動積極追究當初建違章之責並予以拆除。

許書維表示，紐約時報都來報導，「丟臉丟到國際去」，綜觀整個事件，因為比丘尼態度反覆，訴訟不止，雖是原因之一，但縣府若能「早日定調」，並採取行政作為，方能杜民眾悠悠之口，否則民眾會以為民進黨主政下的縣府怕老共又或者有何曖昧關係。