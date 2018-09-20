中國對台政策荒謬！ 董立文：黃浦江上浮滿了台商屍體

2018-09-20 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕台灣智庫諮詢委員董立文今出席「台灣師生赴中國任教留學之風險與挑戰」座談會，會上董立文表示，中國的「具體惠台措施」將台灣年輕人塑造為中國特權階級，中國自己的外地省市特別是偏遠窮困地區的年輕人卻沒有優惠與福利，董立文直言，這是「荒謬也不利於兩岸健康與正常的交流。」

綜合媒體報導，董立文表示，目前兩岸關係由於結構使然，已經進入「冷對抗」的時刻，表現在政治、外交、經濟、社會與軍事等各個層面。對於部分媒體只講中國好的一面，卻沒有提到「黃浦江上浮滿了台商屍體」，董立文認為應充分揭露風險的部分。

另外，曾赴中國求學任教12年的政大傳播學院兼任助理教授李政亮表示，大學環境風險主要包括升等、薪資與研究案申請的不確定性、教師授課自由度問題以及參考教材因出版言論管制、翻譯的錯誤等。

李政亮分享，中國一直對於台灣的師生有長期追蹤和建檔。只要在中國發展的一天，就無法擺脫人事情報的追蹤。李政亮說有次碰巧讓他看到自己的檔案，上頭描述：「致力於學術研究，但對兩岸關係有些不理性」。他推測應該是潛藏在身邊的人的側寫觀察。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳則建議，面對兩岸的教育乃至交流雙方都應少一點政治考量，多一點教育專業。張五岳表示，北京當局對台生的優惠，不諱言自有其最終的政治目標。