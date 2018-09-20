蔡總統登門賀中秋：李前總統精神很好

蔡英文貼出與李登輝的合照，並表示李前總統「精神很好」。（圖擷自蔡英文IG）

2018-09-20 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文稍早在社群網站貼文表示，她昨天前往前總統李登輝家中拜訪，祝賀中秋節快樂。

蔡英文稍早前在社群網站上公布與李前總統的合照，並表示李前總統「精神很好」，從臉書的照片中，除了總統蔡英文與前總統李登輝之外，總統府秘書長陳菊也陪同拜訪。

蔡總統並表示，她帶了燉好的藥膳雞湯當做伴手禮，也請人做成料理包，方便加熱食用。並預祝李前總統和家人，中秋佳節愉快。