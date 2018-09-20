侯批深澳影片造假遭踢爆 又牽拖風電遭經部反駁

2018-09-20 21:01

〔記者黃佩君／台北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜昨發表「同一片天空」影片反深澳電廠，遭踢爆影片中排放黑煙的煙囪根本不在台灣，而是以不到兩萬元自國外影片庫買來的影片。對此侯辦還牽拖離岸風電，指出經濟部離岸風電的宣傳影片「又見海風」中的機組也不是台灣的機組。對此經濟部表示，劇情是女主角受訪時表示在國外看到離岸風電成功發展的結果，希望能引進台灣，感謝關注影片，但勿蓄意曲解劇情打擊綠能。

侯友宜發表「同一片天空」反對深澳電廠，影片中煙囪排放濃濃黑煙，卻被台電指出是移花接木，台灣的燃煤電廠如林口等根本不會排放黑煙。

此外又遭臉書網友踢爆，侯友宜影片的污染場景素材都是自外國圖片庫買來的，與台灣無關。畫面中的海灣汙染是以色列的阿什杜德海灣漏油；輪船漏油是加拿大不列顛哥倫比亞省輪船；黑煙工廠則是俄羅斯最大鋼鐵工業中心馬格尼托哥爾斯克。全部影片素材花不到兩萬元買來。

對此侯辦發言人賴冠群牽拖經濟部與離岸風電辯解，強調經部關於離岸風電的宣傳影片「又見海風」，影片中的機組也不是台灣的機組，認為中央對離岸風電政策也是欺騙國民。

對此經濟部澄清表示，該影片為8分鐘有劇情的微電影，劇情講述女主角從國外留學回來並加入台灣離岸風電發展團隊。影片中使用的國外風機場景，是出現在女主角於受訪時表示在國外看到離岸風電成功發展的成果，希望能夠引進台灣。在該場景出現時，並未故意說明是台灣的場景。

經濟部也表示感謝大家關注綠能推廣影片，但請勿蓄意曲解劇情，也勿借題發揮打擊綠能及離岸風電。