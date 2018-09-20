爭取「一邊一國連線」勝選 陳水扁將為連線成員站台

前總統陳水扁（中）與「一邊一國連線」成員舉行座談，台中市有10位民進黨市議員參選人響應。（李天生提供）

2018-09-20 20:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕前總統陳水扁20日邀集中部「一邊一國連線」成員進行座談，台中市有10位民進黨市議員參選人到場。陳水扁強調，目前民進黨選情低迷，希望「一邊一國連線」成員穩住陣腳，爭取勝利，他將為連線成員站台，拉抬聲勢。

台中市議會民進黨團總召李天生說，台中市出席人員包括，現任市議員翁美春、陳淑華、江肇國、邱素貞、何敏誠、李天生、蔡成圭及民進黨提名市議員參選人張家銨、周永鴻、蔡耀頡。

李天生指出，這項座談會20日下午2時30分於彰化彰濱工業區宇昱實業股份有限公司舉行，與會人員針對年底選舉進行討論，相互交換意見，氣氛熱絡。

李天生轉述，陳水扁總統強調「台灣中國、一邊一國」、「扁案是政治迫害，應予平反」一邊一國連線的共同政見，希望再次強化運用，爭取選民支持。

陳水扁並表示，目前中央執政績效不好，加上時代力量等小黨瓜分選票，造成民進黨選情低迷，希望「一邊一國連線」成員異軍突起，為綠營守住一片江山，選舉期間，他將為連線成員站台，全力拉抬聲勢，爭取選票支持。