別再吵居禮夫人了！ 黃重諺呼籲民眾面對資訊多「科普」

2018-09-20 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕近日居禮夫人事件爭議不斷，總統府發言人黃重諺藉此議題在臉書發表千字長文，感嘆表示現在社會上討論事情的目的都已變質，不再是為了爭論道理，而是為了攻擊、羞辱與自己意見不合的人。黃也呼籲民眾多「科普」，讓複雜的事情變得更簡單。

黃重諺表示，當日前波蘭代表處貼文告知贊同正名「瑪麗居禮」時，心中第一個念頭不是「看吧！我就說！」，而是「過去的那將近四十八小時，台灣的公共輿論圈，無論是政治人物或是媒體，都把事情討論成個什麼樣子了。」

黃重諺認為其實只要去科普，研究一下波蘭人或者國際上都怎麼稱呼，就可以輕易找到答案，然而新聞、臉書以及節目上的討論，都已經演變成對彼此的喜歡厭惡，而非道理本身，更不是因為知識本身，討論的目的已經變成是為了羞辱對方。

黃重諺更進一步延伸，表示民眾沒有科普的概念，看到新聞就拿來當作怪罪他人的依據，風災淹水就怪治水無方，而不考慮氣候異常；商家虧損就怪陸客不來，而不探討相關原因，而新聞又不斷的拿這些新聞做成新的新聞，惡性循環，導致民眾每天只能接收這些訊息，反而是外媒才是真正在報導台灣發生的大事情。

黃重諺鼓勵民眾在面對訊息時，都應多做科普，看看同樣的事情其他國家是如何面對、處置，文末更喊話：「向世界找來改變國家的知識吧！每天吵這些低水平的內容，居里夫婦真的會笑我們笨啊！」

黃重諺臉書全文