11月大選綁公投案 雲林選務員缺很大

2018-09-20 20:22

［記者黃淑莉／雲林報導］2018年地方公職人員選舉及全國性公民投票將於11月24日舉行投開票作業，雲林縣有557個投開票所，共需1萬864位工作人員，其中管理員當天工作費約有3、4000元，但因工作複雜、工作時間長，至今仍缺近千名。

年底選舉除地方公職人員，還有約10個公投案舉行投開票，雲林縣選舉委員會表示，中央選委會開會決議，投票進行將採「先領選票再領公投票」方式進行，即完成完成公職人員選舉投票，再去領公投票，一案一張公投票，全部都是白色票，希望當天午夜12點前可以全部完成。

雲林縣選委會指出，因應公投案各投開票所管理員及監察員增加，這次雲林557個投票所總計需1萬864位工作人員，其中管理員一個投開票就要12人，總計要6684人，且一半以上要公教人員。

主任管理員、主任監察員6點半要出門到公所選務中心領選票，其他管理員、監察員7點半要報到，預計這次開票作業大約要到晚上11點多才能完成，工作時間16、17小時，加上選務工作壓力大，許多人公、教人員不想做，目前管理員還缺千名。

縣選委會強調，為減輕投票所工作人員負擔，中選會已確定公投開票方式，由管理員計票，監察員在旁監察，不用一一唱票，另選委會也積極爭取增加工作費及多補休一天，拜託各界盡量幫忙。